Niente più Sex and the City: Sarah Jessica Parker torna con "Divorce"

Smessi i panni dell’iconica Carrie Bradshaw in Sex and the city, Sarah Jessica Parker torna nel ruolo che le è valso la candidatura come miglior attrice ai Golden Globes dell’anno scorso, quello di Frances Dufresne, nella seconda stagione di Divorce, la comedy Hbo in esclusiva su Sky Atlantic HD dal 3 aprile alle 22.15. Al suo fianco Thomas Haden Church nella parte dell’ormai ex marito della protagonista, Robert.

Dopo aver raccontato nella prima stagione, infatti, la fine della relazione fra Frances e Robert e il conseguente divorzio, nei nuovi episodi la serie segue la coppia nei rispettivi nuovi inizi. Entrambi dovranno affrontare le conseguenze di questa scelta e lungo questo percorso cercheranno di mantenere la normalità, destreggiandosi tra i loro obblighi nei confronti degli amici, della famiglia, dei nuovi interessi amorosi e nei confronti di loro stessi, ottenendo però successi contrastanti.

Nella seconda stagione verrà dato più spazio agli amici della coppia protagonista, Diane (Molly Shannon, Will & Grace, Saturday Night Live) e Nick (Tracy Letts, drammaturgo e attore, Homeland, Lady Bird, The Post), anche loro alle prese con le difficoltà della vita coniugale. Nel cast tornerà anche Talia Balsam (la Mona Sterling di Mad men), nei panni dell’amica di Frances, Dallas Holt.

New entry fra i produttori esecutivi di questa seconda stagione è Jenny Bicks, già vincitrice di un Emmy proprio per il classico Hbo Sex and the city. Il nuovo corso della serie tv è stato lodato dalla critica internazionale: l’ingresso di Jenny Bicks, infatti, come showrunner della serie, secondo Indiewire ha comportato dei cambiamenti nel tono della narrazione che «non mancheranno di far felici i fan e vinceranno le resistenze degli indecisi, conquistati dal fascino romantico delle nuove storie».

Gli episodi della seconda stagione di Divorce saranno disponibili anche in modalità non lineare su Sky Go e Sky On Demand, mentre la prima stagione è disponibile su Sky Box Sets.