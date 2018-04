Ascolti tv: Barcellona-Roma supera i 6,4 milioni di spettatori, bene Chi l'ha visto?

La prima serata di ieri sera ha visto trionfare ancora una volta il calcio negli ascolti tv e l'incontro di Uefa-Champions League Barcellona-Roma, seguito su Canale 5 da 6.405.000 spettatori pari al 23.18%.

Rai1 prevedeva il film «Fratelli Unici», una commedia con Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini e Miriam Leone, visto da 3 milioni e 382 mila spettatori, con uno share del 13,2%. Sempre bene su Rai3 «Chi l’ha visto?": il programma di Federica Sciarelli, con 2 milioni e 404mila spettatori e uno share del 10,8%, conferma ancora una volta i suoi grandi ascolti, anche sopra la media stagionale.

Nel loro complesso en plein per canali Mediaset che si aggiudicano sia la prima serata, avendo raggiunto 11 milioni 291 mila ascoltatori con una media share del 40.95% (a fronte delle reti Rai che hanno raccolto nella stessa fascia 9 milioni 811 mila spettatori con uno share medio del 35.58%); ma anche la seconda serata con una media del 37.71% di share (contro il 32.68 delle reti del servizio pubblico). L’intera giornata si conclude con un testa a testa: 35.68% per i canali Mediaset, 35.53% per le reti Rai.

Andando avanti con i programmi proposti in prime time: su Rai2 il quarto appuntamento con la serie tv «Il cacciatore» ha registrato il gradimento di 1 milione e 606 mila spettatori, pari ad uno share del 6.5%. Su Italia 1 Le Iene hanno segnato 2.344.000 spettatori (12%); Rete4 John Q ha registrato 760.000 spettatori con il 3.2% di share; su la La7 Cleopatra ha registrato 434.000 spettatori con uno share del 2.6%.

Nel preserale di Rai1 la puntata de L’Eredità, condotta da Carlo Conti, è stata vista da 4 milioni e 652 mila spettatori, con uno share del 22.5%, confermandosi il programma più visto della fascia oraria. Mentre su Canale 5 Avanti un altro ha raccolto 3.599 mila spettatori (17.7%).

L’access prime time è stato conquistato da «I soliti ignoti - Il ritorno» di Amadeus, con un ascolto di 5 milioni e 186 mila spettatori (share del 18.5%). Su Rai3 la soap Un posto al sole ha appassionato 1.953.000 spettatori pari al 7%. Mentre su La7 Otto e mezzo ha interessato 1.380.000 spettatori (5%). Su Rete4 Dalla vostra parte ha radunato 884.000 individui all’ascolto (3.2%).

Da segnalare nel daytime di mezzogiorno La Prova del cuoco, che ha interessato 2.052.000 spettatori con il 16.3%. Su Canale 5 Forum è arrivato a 1.610.000 telespettatori con il 17.4%, su La7 il buon risultato de L’aria che tira con 553.000 spettatori con share del 7.9% nella prima parte.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.021.000 spettatori con il 9.7% di share. Su Canale 5 il post Champions ha segnato 1.977.000 spettatori e il 9.6%, mentre Matrix ha totalizzato una media di 535.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%.

Per quanto riguarda i notiziari delle 20, questi gli equilibri: il Tg1 è stato seguito da 5.459.000 (22.3%); il Tg5 da 3.913.000 (16.1%); il TgLa7 da 1.201.000 (4.8%).