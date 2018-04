Anteprima mondiale al Festival di Cannes per l’atteso spin off della saga Guerre Stellari, 'Solo: A Star Wars Story'. Il film, diretto da Ron Howard, sarà fuori concorso nella selezione ufficiale, rende noto il festival.

Protagonista è Alden Ehrenreich (Han Solo), nel cast Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo. Per Star Wars è il terzo red carpet sulla Croisette dopo il 2002 Star Wars: Attack of the Clones e il 2005, Star Wars: Revenge of the Sith.