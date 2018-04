Ascolti tv: "Che tempo che fa" è il programma più visto domenica 8 aprile

Con 4 milioni 321 mila spettatori e uno share del 16.7% Che tempo che fa, in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto della prima serata. A seguire anche Che tempo che fa - Il Tavolo, ottiene 2 milioni 437 mila e il 14.7%.

Su Canale5 l’ultima puntata della fiction in prima tv Furore - Capitolo Secondo ha raggiunto 2 milioni 392 mila spettatori (10.07% di share). Su Italia1 Le Iene Show è stato visto da 2 milioni 83 mila spettatori (11.1%).

Su Tv8 la differita del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain ha interessato 2 milioni 66 mila spettatori con l’8.35% di share mentre subito prima la Moto GP in Argentina è stata seguita da 2 milioni 944 mila telespettatori con il 11.98%.

Su Rai2 il telefilm Ncis Unità Anticrimine ha ottenuto 1 milione e 939 mila spettatori (7.3%). L’episodio di Instinct carte mortali, a seguire, è stato visto da 1 milione 397 mila (5.7%). Su La7 Non è l’Arena di Massimo Giletti ha messo segno 1 milione 319 mila spettatori (6.6%). Su Rete4 per il film Bourne Identity 974 mila telespettatori (4.21%). Su Rai3 il programma Sono innocente ha segnato 666mila spettatori e uno share del 2.8%.

A livello complessivo vittoria della Rai in prima serata con 8 milioni 347 mila spettatori e il 32.29% (per Mediaset 7 milioni 579 mila e il 29.31%) e nelle 24 ore con 3 milioni 889 mila e il 34.26% (per Mediaset 3 milioni 283 mila e il 28.93%). Mediaset si è imposta in seconda serata con 3 milioni 794 mila spettatori (32.1%) contro i 3 milioni 267 mila spettatori (27.65%) della Rai. Con il 6.24% di share La7 è quinta rete in prime time.

Nell’access prime time su Canale5 Paperissima Sprint è stato seguito da 3 milioni 663 mila spettatori (14.2%). Su Rai2 Lol :-) ha avuto una media di 1 milione 459 mila spettatori (5.6%).

Per l’informazione: il Tg1 delle 20 ha realizzato 5 milioni 33 mila spettatori (22.2%). Il Tg5 delle 20 ha ottenuto 3 milioni 474 mila spettatori (15.2%), mentre il Tg La7 ne ha segnati 902 mila (3.9%).

Nel pomeriggio su Rai1 Domenica In ha fatto registrare 2 milioni e 36 mila spettatori (12.6%) nella prima parte e 1 milione 598 mila (11%) nella seconda. Su Canale5 Domenica Live ha raggiunto 2 milioni 366 mila (15.23%) con l’Attualità, 2 milioni 268 mila (15.8%) con le Storie, 2 milioni 466 mila (17.41%), 2 milioni 276 mila (15.3%) con la Politica e 1 milione 941 mila spettatori (12.4%) con l’Ultima Sorpresa.

La Rai segnala anche nel day-time di Rai1 la seconda parte di Unomattina in famiglia che ha raggiunto 1 milione 830 mila spettatori (25.3%) e Linea verde che ha totalizzato 3 milioni 41 mila spettatori (20.2%). Nella mattina di Rai2 la seconda parte di Mezzogiorno in famiglia registra 1 milione 375 mila spettatori (11.6%), mentre nel pomeriggio Quelli che il calcio ha registrato 1 milione 222 mila (8.4%). La rubrica sportiva Novantesimo minuto è stata seguita da 1 milione 2 mila (6.4%) mentre La domenica sportiva, in onda in seconda serata, ha registrato 881 mila (6.7%). Su Rai3 Mezz'ora in più di Lucia Annunziata ha ottenuto 1 milione 284 mila spettatori (8%) e a seguire la gara ciclistica Parigi-Roubaix con 1 milione 202 mila (8.4%).