Il video di "Despacito" sparito da Youtube

Il video più visto di sempre non è più su YouTube. La celeberrima "Despacito", frutto della collaborazione del cantante portoricano Luis Fonsi con il rapper portoricano Daddy Yankee, è sparita dalla piattaforma internet. A prendere di mira il video, spiega Rolling Stone online riprendendo una notizia della Bbc, sarebbero stati due hacker, Prosox e Kuroish, che avrebbero "rivendicato" l’azione su un profilo Twitter a loro collegato.

Al posto della clip da più di cinque miliardi di visualizzazioni è apparso, per alcuni lunghissimi minuti, un fermo immagine tratto dalla serie televisiva spagnola "La casa di carta", corredato dal messaggio "Free Palestine".

Non solo Despacito, però: sono spariti anche i video di Chantaje di Shakira, Hotline Bling di Drake e Wolves di Selena Gomez.