Ascolti tv: Montalbano vince anche in replica. Isola dei famosi oltre 4,4 milioni di spettatori

Il programma più visto della prima serata di ieri è stata la replica dell’episodio Una lama di luce, della serie Il commissario Montalbano, che ha raggiunto su Rai1 6.615.000 spettatori e il 26.9% di share. A seguire, Che fuori tempo che fa ha registrato 1.524.000 con il 13.2% di share. Su Canale 5, la semifinale dell’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.466.000 spettatori pari al 23.7% di share.

Nell’access prime time di Canale 5 Striscia la notizia ha ottenuto un seguito di 5.969.000 spettatori con uno share del 21.9%. Su Rai1, Soliti ignoti il ritorno è stato visto da 5.299.000 spettatori con uno share del 19.5%. Su La7 Otto e mezzo ha interessato 1.851.000 spettatori con il 6.9% di share.

Rai1 vince il prime time con, 6.078.000 spettatori e il 22.58% di share. Per Canale 5, 5.525.000 spettatori e il 20.53% di share. Le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 10.723.000 spettatori e uno share del 39.8% (per Mediaset, 9.441.000 spettatori e il 35.08% di share) e le 24 ore con 4.104.000 e il 37.9% di share (per Mediaset, 3.749.000 spettatori e il 34.62% di share). Le reti Mediaset vincono la seconda serata con 5.092.000 spettatori e 39.27% di share (per la Rai, 4.541.000 spettatori e il 35.03% di share).

Per l’informazione, i Tg delle ore 20 hanno avuto i seguenti ascolti: per il Tg1 5.794.000 spettatori e uno share del 24.8%: per il Tg5, 4.872.000 spettatori e il 20.4% di share; per il TgLa7, 1.406.000 spettatori e il 5.9% di share. L’ufficio stampa Rai informa che il Tg2 delle 13 ha segnato 2.176.000 e il 14.8%, mentre il Tg3 delle 19 è stato visto da 1.859.000 pari al 10.7% di share e a seguire la Tgr ha ottenuto 2.315.000 spettatori, con l’11.4% di share.

Nei dettagli della prima serata su Rai3 la puntata di Report ha fatto segnare 1.466.000 spettatori, pari al 5.6% di share. Su Rai2 il film Gods of Egypt ha ottenuto 1.335.000 spettatori con il 5.4%. A seguire il programma di Salvo Sottile, Prima dell’alba, ha registrato 839.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Italia 1 Death race ha avuto un seguito di 1.192.000 spettatori con il 4.91% di share. Su Rete4 Io sto con gli ippopotami ha totalizzato 909.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Quiz Show ha ottenuto 379.000 spettatori con uno share dell’1.6%.