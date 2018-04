Bertolucci: "Dopo cinque anni penso a un nuovo film"

«Rivedere Ultimo tango a Parigi mi ha fatto venire voglia di lavorare ancora. Per tanto tempo ho creduto che quella gioia molto infantile, quel piacere profondo, quel senso di essere a proprio agio soltanto sul set fosse finito per sempre. Da pochissime settimane, invece, c'è un’idea...», racconta Bernardo Bertolucci in un’intervista a Vanity Fair in occasione del ritorno in sala il 7 maggio a 46 anni dall’uscita nel 1972, nella versione restaurata dalla Cineteca Nazionale.

«Ho letto una colonna in cronaca e mi sono incuriosito. Di solito intuisco in pochi minuti se andare avanti o meno e questa volta, dopo 5 anni di vuoto, l’ho capito subito. Il tema del film sarà l’amore, chiamiamolo così. In realtà il tema è la comunicazione, e quindi anche l’incomunicabilità», anticipa. Bertolucci, unico italiano ad aver vinto un Oscar come regista (per L’ultimo imperatore, che di statuette ne vinse 9, tutte quelle per cui era nominato, compresa la più prestigiosa per il miglior film), aprendo un cassetto di casa ha ritrovato per caso alcune foto inedite scattate da Angelo Novi su quello scandaloso set con Marlon Brando e Maria Schneider. Le pubblica in esclusiva Vanity Fair nel numero in edicola, assieme a un’intervista di copertina dove il regista 77enne tocca molti temi, a partire dalla sua immobilità, figlia di una lontana operazione alla schiena.

«Dall’idea che la sedia a rotelle fosse una galera sono uscito un giorno guardando una serie Marvel. Ho dimenticato gli svizzeri, le loro cliniche, i bisturi, le riabilitazioni e ho ricominciato a vivere», dice.

Nell’intervista Bertolucci sottolinea il paradossale contrasto tra lo scandalo suscitato in Italia da Ultimo Tango a Parigi - il sequestro della pellicola, la Cassazione che ordinava di bruciare tutte le copie tranne alcune da conservare come corpo del reato, Marlon Brando condannato a 2 mesi di carcere, il regista a 4 mesi e inoltre alla perdita del diritto di voto per 5 anni, la riabilitazione dalla censura solo nel 1987 - e l’intento relativamente innocente che c'era dietro. «Forse - spiega - non era altro che una fantasia su come avrei potuto avere una storia senza sensi di colpa. Una storia senza debiti. Un sogno universale. Tenere tutto chiuso dentro una stanza, l’amore, il dolore, il piacere. Senza ferire nessuno, senza far sapere nulla di sé e senza conoscere nulla dell’altro... Era la fantasia di un ragazzo che professionalmente e creativamente era stato molto precoce, ma che sul piano umano e sessuale pagava un serio ritardo... Adesso non ricordo bene, ma credo di non aver fatto l’amore prima dei 19 anni... Il racconto colpiva allo stomaco per la disperazione esistenziale del personaggio di Marlon Brando, ma naturalmente la gente sottolineava l’uso del burro nella scena della sodomia».