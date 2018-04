Il film di Wim Wenders dedicato a Papa Francesco sarà fuori concorso al Festival di Cannes (8-19 maggio): il delegato generale Thierry Fremaux ha annunciato nella selezione non competitiva Papa Francesco - Un uomo di parola. Vuole essere un viaggio personale in compagnia di Papa Francesco, più che un documentario biografico relativo alla sua figura. Gli ideali del Papa ed il suo messaggio sono centrali in questo documentario, che si prefigge di presentare la sua opera di riforma e le sue risposte riguardanti alcune questioni di livello globale. Il film è coprodotto dalla Fondazione Solares di Parma.