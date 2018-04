Selezionati i concorrenti del «Cuoco perfetto»

Entra nel vivo la seconda edizione di «Cuoco Perfetto» il talent cooking diretto da Nello Fochetti e in onda ogni mercoledì sera alle 21,15 su Tv Parma.

Le selezioni hanno portato nelle cucine del Km90 di Fidenza 24 «cuochi imperfetti» pronti a sfidarsi davanti ai fornelli. Il «pressure test» ha evidenziato le abilità e le carenze degli aspiranti «Cuoco Perfetto 2018».

Sei le ricette proposte dagli extrachef Alberto Rossetti e Michele Manolli, scelte tra piatti solo all'apparenza semplici: dall'uovo fritto alla cotoletta alla milanese, dalla carbonara agli gnocchi, dagli spaghetti al pomodoro alla omelette, ogni pietanza ha regalato a due concorrenti il «pass» per entrare direttamente nella rosa dei 16 e «rimandato» altri due al giudizio finale di Maria Amalia Anedda e Fabio Romani. La regola del gioco ha premiato prima i 12 che hanno presentato il piatto (quasi) perfetto, poi due «ripescati» e infine i due che hanno superato l'ultima prova preparando una maionese con ciotola e frusta.

Niente da fare, questa volta, per Barbara Melegari, Lucetta Mora, Giusy Margiotta, Elisa Fontana, Mario Corvaro, Pietro Mantovani, Francesca Fantoni e Andrea Barbieri: dalla settimana prossima, nelle cucine di Mazzali Arredamenti a Calerno, si presenteranno Andrea Poli, Valeria Mori, Ida Talarico, Luca Guiderdone, Angela Bergonzani, Chiara Cavazzini, Greta Villani, che è anche la più giovane in gara, Aristide Bianchi, Paolo Bertola, Simona Riccò, Emanuela Giaroli, Marzia Stanghellini, Marco Frati e i veterani della trasmissione, esclusi lo scorso anno durante le prime selezioni, Marco Galli, Marco Varani Soro e Giacomo Dall'Aglio.