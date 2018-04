Edema alle corde vocali, salta il terzo concerto di Jovanotti a Bologna

Salta la terza data di Lorenzo Jovanotti all’Unipol Arena di Bologna, in programma il 16 aprile. Lo ha ufficializzato lo stesso cantante su Facebook, spiegando di avere un piccolo edema alle corde vocali, «ma se non faccio almeno 3 giorni di silenzio totale e terapia il rischio è che poi peggiori ulteriormente».

Il concerto di oggi si recupererà il 4 maggio. A darne notizia sono gli organizzatori di Trident Music, specificando che i biglietti precedentemente acquistati restano validi per lo show. Intanto da giovedì 19 aprile il tour riprenderà regolarmente e sarà al PalaLottomatica di Roma per dieci serate consecutive.

Chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati, informano sempre gli organizzatori, potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre venerdì 27 aprile.

Per chi ha acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità 'ritiro sul luogo dell’eventò, il rimborso potrà essere chiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre venerdì 27.

Per i biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità 'spedizione tramite corriere espressò, il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre venerdì 27 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. - Via Vittor Pisani, 19 - 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).