Ascolti tv: Montalbano (con Belen nel cast) batte la finale dell'Isola dei famosi

Il programma più visto della prima serata di ieri è stata la replica della puntata de Il Commissario Montalbano - Il Campo del Vasaio, in onda su Rai1 dalle 21.32 alle 23.36, con Belen Rodriguez, che ha conquistato 6.472.000 spettatori pari al 26.52% di share. Su Canale5, la finale dell’Isola dei famosi 13, in onda dalle 21.35 all’1.40, ha raccolto davanti al video 4.545.000 spettatori pari al 26.43% di share.

Nell’access prime time di Canale5 Striscia La Notizia ha registrato una media di 5.841.000 spettatori con uno share del 21.6%. Su Rai1 I Soliti Ignoti - Il Ritorno ha ottenuto 5.373.000 spettatori con il 19.9%. Su La7, Otto e mezzo con Di Maio ha interessato 2.171.000 spettatori pari all’8.2% di share.

Rai1 vince il prime time con 6.089.000 spettatori e il 22.68% di share. Per Canale5, 5.608.000 spettatori e il 20.89% di share. Le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 10.647.000 spettatori e il 39.7% di share (per Mediaset, 9.153.000 spettatori e il 34.09% di share) e le 24 ore con 3.858.000 spettatori e il 37.5% di share (per Mediaset, 3.611.000 spettatori e il 35.07% di share). Le reti Mediaset dominano nella seconda serata con 5.626.000 spettatori e il 42.01% di share (per la Rai, 4.490.000 spettatori e il 33.52% di share). La7 ha ottenuto 4,42% di share in prima serata e il 3.54% nelle 24 ore.

Per l’informazione i Tg delle ore 20 hanno avuto i seguenti ascolti: per il Tg1, 5.704.000 spettatori e il 24.9% di share; per il Tg5, 4.771.000 spettatori e il 20.5% di share; per il TgLa7, 1.338.000 spettatori e il 5.8% di share. Inoltre, l'ufficio stampa Rai informa che il Tg2 delle 13 ha ottenuto 2.258.000 spettatori, con uno share del 16.1%, per il Tg3 delle 19, 1.662.000 spettatori, share 10.5%, le edizioni regionali della Tgr delle 14, 2.424.000 spettatori, share 16.2%.

Nei dettagli della prima serata su Rai3 Report ha ottenuto 1.518.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rai2, il film Criminal in prima visione, con Kevin Costner e Tommy Lee Jones, ha interessato 1.255.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 Batman Begins ha intrattenuto 1.149.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Anche gli angeli mangiano fagioli totalizza un a.m. di 645.000 spettatori con il 2.8% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 431.000 spettatori con uno share del 2%. L'ufficio stampa Rai informa che in seconda serata «Che Fuori Tempo Che Fa», su Rai1, ha ottenuto 1.628.000 spettatori e il 13.7% di share. Bene anche «Prima dell’alba», programma di Salvo Sottile, che fa segnare uno share del 5.5% con 917.000 spettatori.