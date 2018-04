Ascolti tv: vince Nemiche per la pelle, film con Margherita Buy e Claudia Gerini

Il film Nemiche per la pelle, commedia di Luca Lucini con Margherita Buy e Claudia Gerini, visto su Rai1 da 3 milioni e 588 mila spettatori con uno share del 14.7% si è aggiudicato la prima serata di ieri, battendo nettamente la pellicola proposta da Canale 5 Un giorno come tanti (1 milione 809 mila con l’8.3%).

Meglio del film con Kate Winslet e Josh Brolin hanno fatto Chi l’ha visto?, che ha raccolto su Rai3 una media di 2 milioni 247 mila spettatori e del 10.4%, e l’appuntamento con Le Iene, seguite su Italia 1 da 1 milione 892 mila appassionati pari al 10.19%. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con la serie Il cacciatore, con Francesco Montanari, ha avuto 1 milione 675 mila spettatori e il 7%. Su Rete4 il film Mr. Crocodile Dundee ha ottenuto 733 mila con il 3.04%. Su La7 la puntata di Atlantide dedicata al caso di Emanuela Orlandi ha fatto registrare 627 mila spettatori con il 2.9%.

Rai1 si è imposta nella fascia di prime time con il 16.44% di share a fronte del 12.47% di Canale 5. Nell’access prime time Soliti ignoti - Il ritorno su Rai1 ha raccolto 4 milioni 757 mila spettatori e il 18.2%, mentre Striscia la notizia ha fatto segnare su Canale 5 4 milioni 203 mila e il 16.05% e Otto e mezzo su La7 ha ottenuto il 6.10% con 1 milione 568 mila. Rai1 leader anche nel preserale con L’Eredità, condotta da Carlo Conti, vista da 3 milioni 823 mila spettatori con il 23.8%.

Per l’informazione delle 20, il Tg1 è stato visto da 5 milioni 539 mila persone con il 24.90%, il Tg5 da 4 milioni 377 mila con il 19.30%, il TgLa7 da 1 milione 414 mila pari al 6.2%.

In seconda serata, la Rai segnala su Rai1 il risultato di Porta a porta, con 1 milione 584 mila spettatori pari al 10.5%. Sul fronte sportivo, su Rai2 l’edizione speciale di 90/o Minuto, in onda alle 23.30 e dedicata all’ultimo turno infrasettimanale del campionato di serie A, ha raccolto 998 mila spettatori con l'8.3%.

Nel complesso, la Rai si è aggiudicata la prima serata, con 9 milioni 415 mila spettatori e il 36.4% (a fronte degli 8 milioni 225 mila con il 31.79% di Mediaset), la seconda serata con il 34.9% (contro il 32.22% della concorrenza) e l’intera giornata con il 36.5% (Mediaset al 32.97%).