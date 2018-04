Ascolti tv: l'ultima puntata di Don Matteo vince la serata, con uno share oltre il 30%

L’ultima puntata di Don Matteo 11, in onda su Rai1, è il programma più visto della prima serata tv di ieri. Su Canale 5 c'era il film I.T. - Una mente pericolosa che ha raccolto 1 milione 602 mila spettatori pari al 7.3% di share.

Sempre in prima serata, su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 1 milione 874 mila spettatori (8.53%), su Italia 1 1 milione 754 mila spettatori per Emigratis (8.84%), su Rai3 980 mila spettatori per il film Attacco al Potere (4.08%). E ancora: su Rete4 Quinta Colonna ha avuto 910 mila spettatori con il 4.65% di share. Su La7 Piazzapulita ha registrato 990.000 spettatori con uno share del 5.32%.

ELEONORA ANDREATTA (RAI FICTION): "UN NUOVO, GRANDE SUCCESSO A 18 ANNI DALL'ESORDIO". «L'undicesima stagione di Don Matteo - commenta la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta - si è conclusa ieri con 6 milioni 800 mila spettatori e il 30,2% di share e picchi del 37%: è stato un nuovo, grande successo di ascolti a 18 anni dall’esordio della prima serie».

«Ancora una volta - continua Andreatta - Don Matteo si conferma uno dei titoli più prestigiosi della Rai che, stagione dopo stagione, si è avvicinato sempre di più al mondo giovanile. In particolare i risultati di ieri sui ragazzi e sulle ragazze 8-14 (33%) e sulle ragazze 15-24 (30,4%) sono superiori al dato medio di ascolto. Voglio complimentarmi per la bravura di tutto il cast a cominciare da Terence Hill che con la sua interpretazione continua a infondere al personaggio una straordinaria capacità di entrare in sintonia con il vissuto e i bisogni del pubblico, Nino Frassica, grandissimo interprete ricco di sfumature e poi Maria Chiara Giannetta, nuovo capitano della Caserma dei Carabinieri». Secondo la Direttrice di Rai Fiction, «anche in questo caso la serie ha saputo affrontare, attraverso trame coinvolgenti, tanti temi legati all’attualità del presente come quello del bullismo e del cyberbullismo, della violenza sulle donne, della prostituzione e riduzione in schiavitù, della dipendenza dai giochi di ruolo online negli adolescenti, dell’uso di farmaci per bloccare la crescita e favorire la prestazione sportiva nelle ragazze, della violazione delle norme antisismiche nella costruzione di edifici, della circonvenzione di persone fragili e anziane da parte di truffatori». «La scelta di un capitano donna - aggiunge - ha inoltre permesso una nuova e fresca declinazione del punto di vista femminile in chiave moderna e fuori dagli stereotipi sia nella sfera personale e sentimentale che in quella pubblica e professionale. In questi anni - conclude Andreatta - la serie non ha mai smesso di evolvere, pur nel solco di una nucleo originario fortissimo, grazie al lavoro che la Lux Vide e Rai Fiction hanno condiviso, rinnovando le storie, la regia e il linguaggio visivo, permettendo l’esordio di tantissimi sceneggiatori, registi e attori».