Rockin'1000 : Courtney Love a Firenze insieme a 1500 musicisti

Courtney Love si esibirà insieme a 1.500 musicisti il prossimo 21 luglio allo stadio Artemio Franchi di Firenze nell’ambito di 'That's live 2018', il concerto benefico di Rockin'1000, la più grande rock band del mondo.

E’ la prima volta che un’artista di fama internazionale partecipa a uno spettacolo Rockin'1000: Love eseguirà due dei suoi più grandi successi come frontwoman della band Hole, 'Celebrity Skin' e 'Malibù, oltre a una speciale 'cover , al momento ancora misteriosa, accompagnata dal chitarrista Tad Kubler. Il repertorio completo di Rockin'1000 That's Live include un totale di 18 canzoni iconiche che ripercorrono la storia del rock. Una parte del ricavato del concerto, organizzato da Rockin'1000 con il sostegno della Only The Brave Foundation, andrà alla comunità di San Patrignano. «La prima volta che ho visto il video di Rockin'1000, ho pensato: 'Voglio farlò - ha detto Love -. E’ stato incredibile vedere e ascoltare migliaia di musicisti in connessione con il pubblico con questa modalità così aperta e transculturale. Mi ha ricordato la prima scena punk, dove c'era una community incentrata sulla diversità e l’accettazione. Dopo aver saputo dell’impegno di Rockin'1000 e Only the Brave Foundation verso San Patrignano, realtà che combatte le dipendenze e l’esclusione sociale, ho deciso che dovevo farne parte». «Sognavamo da tempo di assistere a un’esibizione dei Mille insieme a una star internazionale, quindi quando Courtney Love ha accettato il nostro invito ci siamo sentiti elettrizzati e onorati» - ha dichiarato Fabio Zaffagnini, general manager di Rockin'1000. Un grazie speciale a Renzo Rosso e Only The Brave Foundation che ci hanno presentato questa artista iconica».