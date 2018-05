"Hai un pianoforte? Ospitaci!": con Verdi Off il recital è in salotto

Hai un pianoforte? Ospitaci! Si rinnova la richiesta sorprendente per incontrarsi in luoghi privati e intimi nelle case della città nel segno della musica e dell’ospitalità in occasione dell’edizione 2018 di Verdi Off, che sarà presto presentata al pubblico.

Diventa sin da ora protagonista di uno degli appuntamenti di Un recital in salotto, mettendo a disposizione per qualche ora la tua casa e il tuo pianoforte per un recital lirico con gli allievi del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma che interpreteranno le arie più celebri nelle case di ciascuno che vorrà aprirle a Verdi Off. Perché la musica è comunione e condivisione.

Verdi Off, la rassegna di appuntamenti a ingresso libero realizzata in occasione del Festival Verdi, è organizzata dal Teatro Regio di Parma in collaborazione con il Comune di Parma e l’Associazione “Parma, io ci sto!”.