Deep Purple, quel “Libro” da scoprire

Considerato, forse a torto, un episodio minore nella loro produzione, “The book of Taliesyn”, secondo album dei Deep Purple che quest'anno compirà cinquant'anni, è comunque un lavoro che andrebbe conosciuto meglio, se non addirittura scoperto. Messo sotto pressione dalla loro casa discografica, visto l'inaspettato successo negli Usa del loro album d'esordio, “Shades of Deep Purple”, uscito sempre nel 1968, ma qualche mese prima, il gruppo britannico (a quel tempo formato da Evans, Blackmore, Simper, Lord e Paice) confeziona “The book of Taliesyn”, un mix composto da quattro brani originali e tre cover: “Kentucky woman” di Neil Diamond, “River deep-Mountain high” di Ike e Tina Turner e “We can work it out” dei Beatles, che fa il paio con la cover di “Help” che i Deep Purple avevano inserito nell'album di esordio. Dire cover è limitativo, perché i Deep Purple reinventano queste canzoni con risultati - come nel caso di “River deep”, la cui introduzione è la rivisitazione di “Also sprach Zarathustra” di Strauss e leit motiv di “2001 Odissea nello spazio” di Kubrick, che fa anch'esso in questo 2018 cinquant'anni - addirittura sorprendenti. Stesso discorso per la hit dei Beatles che è un corpo unico con “Exposition”, ispirata alla settima di Beethoven.

I pezzi originali, dunque, sono quattro. “Listen, learn, read on”, quello che convinse meno i critici, apre l'album. L'autore di questo pezzetto non è d'accordo: il brano ha ritmo e atmosfera, con Paice più nelle vesti di narratore che di cantante. Piacque molto di più “”Wring that neck”, virtuosa e strumentale. Ancora meglio andò per “Shield”, un pezzo di atmosfera psichedelica che merita un posto tra i più suggestivi del gruppo, e “Anthem” dolce e conturbante mix di musica classica e rock tanto cara a quel prog di cui, a tratti, questo disco può essere annoverato come album precursore. “In the court of the crimson king” dei King Crimson vedrà infatti la luce l'anno dopo e “Trespass” dei Genesis è del 1970. Insomma, siamo agli albori. Ma, comunque, già avanti.

In “The book of Taliesyn” molti elementi hanno infatti in loro il germe nel prog che stava prepotentemente conquistando la scena. A partire dal titolo. Taliesin - la grafia è infatti diversa, ma si tratta del medesimo personaggio - era un bardo britannico vissuto nel 500, primo a comporre poesie in lingua gallese. A lui è dedicato anche un racconto del “Mabinogion”, gruppo di testi provenienti da manoscritti gallesi medievali. E poi dai testi, come in “Listen, learn, read on”, che, oltre che di Taliesin, parla di incantesimi, tempi di uomini e ferro, menestrelli e castelli. Per arrivare alla copertina di John Vernon Lord, davvero stupenda, con manieri, bardi, navi e perfino una scacchiera.

Insomma, i Deep Purple non sono ancora quelli di “Smoke on the water”, ma li diverranno di lì a poco. E, prima di approdare all'hard rock, lasceranno un'impronta profonda nel prog. “The book of Taliesyn” è perciò un passo verso quella produzione che farà della band inglese un gruppo leggendario e ancora oggi, per molti versi, insuperato. Un libro magico. Ancora da scoprire.