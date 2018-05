«Ballando con le stelle 2018», vincono Cesare Bocci e Alessandra Tripoli

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, hanno vinto l'edizione 2018, di Ballando con le Stelle, il talent del sabato sera di Rai1. Il “Mimì Augello” di Montalbano e la sua maestra di danza alla sua prima vittoria nonostante la lunga militanza nel programma, hanno hanno battuto Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, arrivati seconda. Al terzo posto ex aequo le coppie formate da Gessica Notaro - la favorita alla vigilia - e Stefano Oradei e da Giaro Giarratana e Lucrezia Lando.

Premi anche per la coppia Nathalie Guetta - Simone Di Pasquale, arrivata incredibilmente in finale, alla quale è stato consegnato il "premio Paolo Rossi" per l’esibizione “più emozionante”. E a Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, la coppia maschile vera novità dell’edizione, ai quali è andato il “Premio Social”.

Ospiti della finale Gina Lollobrigida che si è esibita in un Charleston insieme a Samuel Peron; Eleonora Daniele, Marzia Roncacci e Valerio Scanu che ha cantato Ed io. Ma anche Valeria Marini e Flavio Insinna, venuti a ballare, rispettivamente, con Giovanni Ciacci e Nathalie Guetta. Alla proposta di matrimonio in diretta del ballerino Ivan Zappetti alla sua compagna Genny Godano.

Né sono mancate le polemiche. Quella di cui si parlerà di più ha visto protagonista Selvaggia Lucarelli che ha indossato a inizio puntata una maglietta con il Grande Fratello (“Con me, gli sponsor restano” recitava la scritta) dove sembra fosse lei il bersaglio di Favoloso poi squalificato (Leggi la vicenda). Maglietta che non è piaciuta a Giovanni Ciacci (Gli sponsor lasciano il Grande Fratello- leggi)