Fedez e J-Ax chiudono la collaborazione: oltre 79mila fan a San Siro

«Siamo l’artista più giovane a salire da headliner sul palco del Meazza, e quello più bello». Scherzano e sembrano rilassati, J-Ax e Fedez, mentre parlano con la stampa prima della Finale, il concerto di San Siro a Milano che dopo due anni e mezzo chiuderà in tripudio (e in sold out) la loro collaborazione da 25 dischi di platino.

«E' sicuramente un traguardo - commenta Fedez - Questa data nasce subito dopo una doppia data al Teatro Antico di Taormina, dove per scherzo parlando con Clemente (NdR Zard, agente del loro tour) ho detto 'non mi sento ancora soddisfatto, facciamo San Sirò». Lo scherzo è diventato realtà, con uno show che si preannuncia pieno di effetti speciali, trasmesso in radiovisione da RTL 102.5, con un palco a 360 e presenze stellari: 79.500 gli spettatori, secondo gli organizzatori, che lo definiscono «un primato dell’era moderna». Decine di migliaia anche i braccialetti luminosi per le coreografie, distribuiti all’esterno a un pubblico entusiasta, richiamato anche dalle guest star Levante, Malika Ayane, Noemi, Nina Zilli, Grido, Guè Pequeno, Il Cile, Sergio Sylvestre, Stash, e l’artista diversamente abile Cris Brave, che lancerà una campagna di crowdfunding.

Da domani, ciascuno impegnato con il suo progetto - un disco nuovo è già in vista per Fedez - e la sua neopaternità. «Continuare in due a questo punto sarebbe la cosa più logica dal punto di vista economico - dice J-Ax - Ma questo progetto è nato per un’esigenza artistica e di amicizia, ed è già durato più di quel che pensavamo. Al massimo ci possiamo sempre giocare la carta della reunion quando finiscono i soldi!».

Alla fine, a margine, un pensiero per Matteo Salvini, bersaglio di tanti versi taglienti e neo ministro degli Interni: «Vediamo se ci mandano al confino, dovrà dimostrare quanto è democratico», commenta lapidario e sardonico J-Ax.