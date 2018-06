U2 sotto un cielo rosso sangue

Trentacinque anni fa il fenomeno-U2 diventava leggenda con la pubblicazione del loro primo album dal vivo, quell'”Under a bloody red sky” che a detta di molti resta ancora oggi insuperato. Definirlo solo un live sarebbe riduttivo perché in questo disco Bono e compagni reinventano alcune delle loro canzoni fin lì più celebri. Gli otto brani del disco sono stati registrati durante il cosiddetto War Tour, per promuovere il loro terzo album in studio, in particolare nelle tappe negli Stati Uniti (Colorado e Massachusetts) e in Germania. Il live, il cui titolo riprende una strofa di “New year's day”, brano di “War”, è stato definito in tanti modi, ma praticamente sempre entusiastici. “Il disco perfetto” forse è la definizione più calzante. E' comunque il disco della consacrazione per il gruppo irlandese e non deve sorprendere che abbiano deciso di registrarlo, tra gli altri luoghi, proprio in quel Massachusetts in cui nel 1980 si esibirono da perfetti sconosciuti. Il Massachussetts, e Boston in particolare, così come le Red Rocks di Morrison, nel Colorado, dove fecero uno storico concerto, sono luoghi fondamentali nella carriera della band.

Repetita juvant: il disco è un'esperienza. Da consigliare a chi non l'avesse ancora sentito e da rifare per gli altri. Anche, per chi oggi naviga intorno alla cinquantina, per risentire quella che è stata un po' la “colonna sonora” di una generazione. L'anno dopo infatti il gruppo irlandese sfornerà “The unforgettable fire”, l'lp di “Pride”. Indimenticabile.

“Under a blood red sky” è una cavalcata trionfale fin dalla copertina. Gli U2 aprono con “Gloria”, dall'album “October”, una preghiera in inglese e latino, simbolo della spiritualità del gruppo, in cui c'è la presentazione – anche questa leggendaria – di Adam Clayton e The Edge (Bono urla al microfono: “This is The Edge”), tributo a David Evans, chitarrista del gruppo. C'è poi l'incalzante “11 o'clock tick tock”, uno dei pezzi “più da concerto” degli U2. In “I will follow” protagonista è la batteria di Larry Mullen, mentre il lato A si conclude con “Party girl”, anch'essa travolgente in cui si esalta il duo Bono-The edge.

Il primo brano del lato B merita un discorso a parte. E' come se fosse un disco inserito in un altro. Si tratta infatti di “Sunday bloody sunday”. La domenica di sangue è quella del 30 gennaio '72 a Derry (per gli indipendentisti) o Londonderry (per gli unionisti), in Irlanda del Nord. Quel giorno le truppe del Regno Unito spararono sulla folla uccidendo 14 persone. C'è la presentazione di Bono (“There's been a lot of talk, about this next song...”) e il pubblico in delirio. Poi il brano, con i tamburi iniziali, dal vivo ancora più potente. “The electric co.” è un altro dei cavalli di battaglia live del gruppo, allo stesso modo di “New year's day”, fino al gran finale che, come da copione, è “40” (il numero del salmo dela Bibbia), con il pubblico, dopo la buonanotte di Bono, lasciato solo a cantare “How long to sing that song”. Da brividi.