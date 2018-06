"Sposami stupido!": 60 biglietti per l'anteprima con la Gazzetta di Parma

Si chiama "Sposami, stupido!" ed è la commedia degli equivoci campione di incassi in Francia: un film che 120 nostri lettori potranno vedere gratuitamente in anteprima il 12 giugno alle 20,30 al The Space Campus. Il film, diretto da Tarek Boudali, in programma nelle sale dal 20 giugno, racconta di Yassine, studente di architettura da poco trasferitosi a Parigi dal Marocco, che, complice una sveglia che non suona, si addormenta da studente modello e si risveglia da immigrato illegale in Francia. Dopo aver tentato l’impossibile, per non essere rimpatriato sembra che rimanga un’unica soluzione: sposare il suo migliore amico… Per i nostri lettori sono a disposizione 60 inviti per due persone: per ottenerli basta registrarsi al sito https://moovieclub.it/eventi/anteprime/sposamistupido573277485/partner/gazzetta-di-parma-849343

I primi sessanta che concluderanno la procedura di registrazione avranno l'invito per potere assiste all'anteprima di "Sposami, stupido!".