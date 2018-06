Asia Argento: "Bourdain era il mio amore"

«Anthony ha dato tutto se stesso in tutto quello che ha fatto. Il suo spirito brillante e coraggioso ha toccato e ispirato tante persone e la sua generosità non ha conosciuto limiti. E’ stato il mio amore, la mia roccia, il mio supporto. Sono più che devastata. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Vi chiederei di rispettare la loro e la mia privacy». E' il messaggio inviato da Asia Argento su Twitter dopo la notizia della morte dello chef Anthony Bourdain, al quale è stata legata sentimentalmente.

Non è chiaro se tra i due ci fosse ancora una relazione. Secondo il tabloid Daily Mail, l'attrice italiana è stata vista passeggiare mano nella mano qualche giorno fa a Roma con il giornalista francese Hugo Clement.

Sempre secondo il Daily Mail, la Argento stava comunque lavorando con Bourdain, ha diretto infatti uno degli episodi della serie in onda su Cnn, "Parts Unknown", girato a Hong Kong. Lo chef era stato particolarmente vicino all'attrice in pieno apice del movimento #metoo. In un’intervista aveva anche sottolineato di esserle grato per averle aperto gli occhi sulle molestie sessuali che le donne subiscono in diversi settori, tra cui il suo, ossia quello dell’industria della ristorazione.