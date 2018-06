X Factor 2018, al via le audizioni. C'è anche Asia Argento (tra le polemiche)

Asia Argento ha partecipato a Pesaro alle prime audizioni di X Factor, dove quest’anno si siederà nel banco dei giudici con Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. L'attrice, a pochi giorni dalla morte di Anthony Bourdain (leggi), a cui era legata sentimentalmente (leggi), non ha voluto mancare il debutto. Una scelta che, però, l'ha nuovamente messa al centro delle critiche sul web. Una presenza che ha scatenato polemiche e offese. Ma c'è anche chi la difende, in prima fila la produzione del programma: «Il nostro giudice Asia Argento - si legge in un post di Instagram della trasmissione - nonostante stia vivendo un momento difficilissimo ha scelto di essere presente a Pesaro. Tutta la squadra di X Factor le è vicina e rispetta la sua scelta».