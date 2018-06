Parma, torna la Festa della Musica

Il Comune di Parma è pronto a ospitare per il sesto anno la Festa Europea della Musica, la fortunata iniziativa nata in Francia nel 1982, promossa e sostenuta dal MIBACT - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e coordinata su tutto il territorio nazionale da AIPFM - Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica.

Il programma, promosso dall’Assessorato alla Cultura con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, si preannuncia ricco e articolato grazie a concerti e performance di musica dal vivo gratuiti che si svolgeranno nelle giornate di giovedì 21, sabato 23 e domenica 24 giugno in vari luoghi del centro e in alcuni spazi pubblici di Parma, affiancandosi alle numerose iniziative di carattere musicale proposte in città in questo periodo.



Si parte alle ore 10 di giovedì 21 giugno con gli uffici e luoghi pubblici cittadini - DUC, Ospedale Maggiore, Stazione Ferroviaria, Villa Parma, Biblioteca Civica e Poste Centrali di via Pisacane - che si trasformeranno, per un giorno, in insoliti palcoscenici di flash mob e performance di musica e danza dal vivo, grazie alla collaborazione del Liceo musicale Bertolucci, dei cori e delle orchestre del progetto Parma scuole in musica, coro Voci di Parma, delle scuole di danza Mas Que Tango, Spazio84 e Start-Danza e del gruppo di Danza Etnica dell’Università di Parma.

Alle ore 21, nel suggestivo chiostro della Pinacoteca Stuard, il pubblico sarà invitato all’ascolto di “Virginis Mariae laudes, devozione mariana nel medioevo”, esecuzione della Schola medievale del Coro Paer, diretta dal Maestro Ugo Rolli, di brani monodici o polifonici a cappella o con accompagnamento di strumenti realizzati su modelli medievali; la guida all'ascolto sarà a cura di Pietro Magnani.

La Festa della Musica entrerà nel vivo nella giornata di sabato 23 giugno quando, a partire dalle ore 11, in piazza Garibaldi sarà allestito un palco che ospiterà concerti e performance musicali dal vivo di quindici gruppi tra cori, cantautori e band che si alterneranno proponendo al pubblico la propria musica dal rock al rap, dall’acustica al canto corale: un’occasione per valorizzare e diffondere l'ampiezza e la diversità delle pratiche e dei generi musicali.

Gli artisti che hanno aderito a questa edizione della Festa della Musica sono: Animanimale, Paolo Azzimondi e i Bottoni del Servo, Away from Here, Brunella Bardi, Coro CAI Mariotti, Coro Vox Canora, Dj Dado, From Life to Love, Gabber, Gabe Andy, Gruppo pop-rock dell’Università di Parma, Hotel Monroe, Normativa, Giulia Petucco e Paolo Sereno.



Sabato 23 e domenica 24 giugno, dalle 10 alle 19, torneranno a Parma i pianoforti verticali di “Suonami!”, in collaborazione con l'associazione Cieli Vibranti, posizionati in alcuni angoli suggestivi della città - piazza Duomo, piazzale Paer, portici di Via Mazzini, piazzale Cesare Battisti, ponte Verdi e Barilla Center - a disposizione di chiunque li voglia suonare. Durante entrambe le giornate, questi luoghi ospiteranno esibizioni in collaborazione con le associazioni musicali e di danza cittadine.

Domenica 24 alle ore 10.30, sotto i Portici del Grano in piazza Garibaldi, si terranno i concerti del

Corpo Bandistico Giuseppe Verdi e della Young Band I Fiatoni.

La Festa della Musica 2018 si chiuderà la sera di domenica 24 giugno, nello spazio esterno di Galleria San Ludovico (Borgo del Parmigianino, 2), con il concerto dei Comaneci che segnerà anche la conclusione della fortuna mostra “Abecedario d’Artista”.

Quattro album, una manciata di singoli e un'attività artistica che risale al 2005, quando Comaneci pubblica il primo EP: in tutti questi anni l'elemento costante è rimasta Francesca Amati (piano, chitarra e canto) a garantire un percorso artistico di indubbio valore e coerenza, a lei si è affiancato Glauco Salvo, (elettronica, chitarra, banjo, loop e voce). Con il nuovo album appena uscito, Rob A Bank, si è aggiunto in organico Simone Cavina (batteria, percussioni e voce).

La serata sarà aperta, alle ore 21.30, dal cantautore Michele Diemmi e proseguirà dopo il concerto con il dj set di MILK.

L’Assessorato ringrazia per la preziosa adesione e disponibilità Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Azienda Asp Ad Personam, Centostazioni spa - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Poste Italiane e DUC – Direzione Uffici Comunali.



Programma Festa della Musica 2018



Giovedì 21 giugno, dalle 10.00

Uffici e luoghi pubblici - DUC, l’Ospedale Maggiore, la Stazione Ferroviaria, la Biblioteca Civica, Villa Parma e le Poste Centrali di via Pisacane - diventano palcoscenici inconsueti di flash mob e interventi musicali e di danza, grazie alla collaborazione del Liceo musicale Bertolucci, dei cori e delle orchestre del progetto Parma scuole in musica, coro Voci di Parma, delle scuole di danza Mas Que Tango, Spazio84 e Start-Danza e del gruppo di Danza Etnica dell’Università di Parma.



Chiostro della Pinacoteca Stuard, ore 21.00

Virginis Mariae laudes. Devozione mariana nel Medioevo

Schola Medievale del Coro Paer diretta dal Maestro Ugo Rolli

Guida all’ascolto di Pietro Magnani



Sabato 23 giugno dalle 11.00

Piazza Garibaldi

Festa della musica: concerti e performance di musica dal vivo

Dal rock al rap, dall’acustica al canto corale, la Festa della Musica è una manifestazione popolare, che offre un’opportunità di libera espressione a tutte quelle persone che, prescindendo dall'attività professionale, o aspirando a una carriera musicale, desiderano condividere con il pubblico la propria passione per la musica.

Gli artisti che hanno aderito a questa edizione della Festa della Musica sono: Animanimale, Paolo Azzimondi e i Bottoni del Servo, Away from Here, Brunella Bardi, Coro CAI Mariotti, Coro Vox Canora, Dj Dado, From Life to Love, Gabber, Gabe Andy, Gruppo pop-rock dell’Università di Parma, Hotel Monroe, Normativa, Giulia Petucco e Paolo Sereno.



Programma esibizioni:

11.00 Dj Dado

11.30 Brunella Bardi

12.00 Gabe Andy

14.45 Gruppo pop-rock Unipr

15.45 Giulia Petucco

16.45 Coro CAI Mariotti

17.15 Coro Vox Canora

17.45 Paolo Sereno

18.15 Gabber

18.45 Paolo Azzimondi e i Bottoni del Servo

19.15 Away from Here

20.15 Animanimale

21.15 Normativa

22.15 Hotel Monroe

23.30 From Life to Love



Sabato 23 e domenica 24 giugno dalle ore 10.00

Suonami!

Sei pianoforti verticali a disposizione di chiunque voglia fare musica, situati in piazza Duomo, piazzale Paer, portici di Via Mazzini, piazzale Cesare Battisti, ponte Verdi e Barilla Center. Durante entrambe le giornate, questi luoghi ospiteranno esibizioni musicali e di danza in collaborazione con le associazioni musicali della città. In collaborazione con l’associazione Cieli Vibranti.



Domenica 24 giugno

Portici del Grano, ore 10.30

Corpo Bandistico Giuseppe Verdi e Young Band I Fiatoni in concerto



Spazio esterno di Galleria San Ludovico – borgo del Parmigianino 2, ore 21.30

Comaneci in concerto

Quattro album, una manciata di singoli e un'attività artistica che risale al 2005, quando Comaneci pubblica il primo EP: in tutti questi anni l'elemento costante è rimasta Francesca Amati (piano, chitarra e canto) a garantire un percorso artistico di indubbio valore e coerenza, a lei si è affiancato Glauco Salvo, (elettronica, chitarra, banjo, loop e voce). Con il nuovo album appena uscito, Rob A Bank, si è aggiunto in organico Simone Cavina (batteria, percussioni e voce). In apertura, concerto del cantautore Michele Diemmi.