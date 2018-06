E’ morto Vinnie Paul, batterista e cofondatore del gruppo metal Pantera. Aveva 54 anni. Le cause della morte non sono state rese note.

«Vincent Paul Abbott, conosciuto come Vinnie Paul, è morto. Paul è stato conosciuto per il suo lavoro come batterista dei gruppi Pantera e Hellyeah. Nessun ulteriore dettaglio è disponibile al momento. la famiglia chiede il rispetto della privacy» si legge in un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook dei Pantera.

Vinnie Paul ha fondato i Pantera insieme al fratello nel 1981. nel corso della sua carriera, il gruppo ha avuto quattro nomination ai Grammy.