Nasce l’Orchestra Giovanile della Via Emilia (OGVE), costituita da studenti dei Conservatori di Musica “A. Boito” di Parma, “G. Nicolini” di Piacenza e degli Istituti Superiori di Studi Musicali “A. Peri” di Reggio Emilia e “Vecchi – Tonelli” di Modena. Le selezioni, cui hanno partecipato centodieci giovani strumentisti, si sono svolte venerdì 22 e sabato 23 giugno al Conservatorio di Parma, davanti a una commissione composta da direttori e docenti dei quattro Istituti. L’OGVE debutterà in ottobre con una serie di concerti: nel Teatro Comunale di Modena, in collaborazione con Modena Città del Belcanto (12 ottobre), nel Teatro Verdi di Busseto, nell’ambito del Festival Verdi – Verdi Off (17 ottobre), nella Sala dei Teatini in collaborazione con il Teatro Comunale di Piacenza (19 ottobre). Altre date sono in corso di definizione. Il progetto fa parte di una più ampia convenzione tra i quattro Istituti Superiori di Studi Musicali emiliani, finalizzata a realizzare iniziative e progetti comuni in ambito artistico e a fornire agli studenti nuove opportunità ed esperienze professionali.

Nel corso dei concerti autunnali, verrà anche eseguita una composizione orchestrale scritta appositamente per l’occasione da uno studente o neodiplomato di composizione degli stessi Istituti Musicali emiliani, selezionata da un’apposita commissione. Sempre nell’ambito delle audizioni svoltesi il 22 e 23 giugno, è stata selezionata anche una banda di palcoscenico per la realizzazione dell’opera Macbeth di Giuseppe Verdi, prodotta dal Festival Verdi di Parma – edizione 2018, costituita da studenti frequentanti i corsi accademici dei quattro Conservatori e Istituti Superiori di Studi Musicali di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena.

I risultati delle audizioni sono pubblicati sul sito del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma: www.conservatorio.pr.it