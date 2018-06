Ascolti tv: Amadeus vince la serata di venerdì 29 giugno e chiude in bellezza la stagione di Ora o mai più

Conclude in bellezza"Ora o mai più" di Amadeus su Rai1 che ha vinto la gara degli ascolti nel prime time di ieri con 3.355.000 spettatori (share 20.6%). Su Canale 5 la serie "Le verità nascoste" ha avuto 1.689.000 (share 9.11%) e su Rai2 il film fantasy "Captain America" è stato seguito da 1.233.000 (share 6.9%).

Sempre in prima serata, su Italia 1 il film "Wanted- Scegli il tuo destino" è stato seguito da 1.149.000 (share 6.22%), su Rai3 "La grande storia" è stata vista da 1.121.000 (share 6%) e su Retequattro la riproposizione de "Il Terzo indizio" ha ottenuto 976.000 (share 5.78%). Su La7 il film "Un povero ricco" con 787.000 (share 4.14%).



Complessivamente, vittoria delle reti Rai in prima serata con 7.359.000 (share 38.46%) a fronte dei 5.385.000 (share 28.1%) di Mediaset; in seconda serata con 3.848.000 (share 36.92%) contro i 2.818.000 (share 27.04%) delle reti del biscione e nell’intera giornata con 3.088.000 (share 35.83%) a fonte dei 2.471.000 (share 28.67%) di Mediaset.