Arena estiva Edison, ventotto film per un luglio nel segno del bel cinema

Lungo la geometria della luce dell'horror psicologico di Yorgos Lanthimos, seguendo il tratto a fumetto di Brian Selznick messo in posa da Tod Haynes, nel dolore a pugni chiusi dell'esordio dell'anno («Jusqu'à la garde», due premi a Venezia) come nei volti nuovi delle produzioni italiano («I giorni dell'abbastanza», «Il cratere»), il cinema ci parla con voce forte e coinvolgente.

Prestiamogli ascolto con ventotto proiezioni - metà in lingua originale con sottotitoli - undici film inediti, due rassegne, tre ospiti e due anteprime che attraversano in luglio lo schermo dell'arena estiva del cinema Edison, in Largo 8 marzo.

Piccolo spazio ma importante sipario sul cinema d'autore contemporaneo, la sala gestita da Solares Fondazione delle Arti porta avanti anche d'estate un programma coraggioso, prestando la sponda alla collaborazione con FICE Emilia Romagna, Officina Arti Audiovisive e Comune di Parma.

Ecco tutte le tappe di un viaggio che dura un mese intero: «Il sacrificio del cervo sacro» (The Killing of Sacred Deer, 1-2-4 luglio), «L'affido» (Jusqu'à la gaarde, 5-6-7-8), «Ippocrate» (Hyppocrate, 9-10-11), «La stanza delle meraviglie» (Wonderstruck, 13-14-19-20-21-22), «La terra dell’abbastanza» (15, insieme al protagonista Matteo Olivetti, poi 16-18), «Il cratere» (25, con la partecipazione dei registi Silvia Luzi e Luca Bellino), «Thelma» (26-27-28-29), «La terra di Dio» (God’s Own Country, 30) e tre serate ad ingresso gratuito per «I Giardini della Paura» (17-24-31).

Proiezioni all'aperto alle 21.30, annullate in caso di pioggia. Info: solaresdellearti.it. r.s.