"Spazi d'ozio": l'estate del Teatro del Cerchio

Nello spazio estivo del Teatro del Cerchio, prenderà il via questa settimana la quinta edizione di “Spazi d’Ozio”, la rassegna estiva di spettacoli e laboratori realizzati con il contributo del Comune di Parma e della Fondazione Cariparma. Si comincerà lunedì 2 luglio, dalle ore 20.30, con la serata inaugurale in compagnia della mostra/spettacolo dei Blink Circus” allestita sotto un tendoncino da circo e del Trio Swing che si esibirà in acustico. A tutti gli intervenuti verrà offerto un calice per brindare. Da martedì 3, comincia la programmazione con la terza edizione del Concorso Internazionale di Circo, realizzato in collaborazione con il Teatro Necessario, dove tre compagnie provenienti da tutto il mondo si affronteranno con numeri di teatro di strada davanti alla giuria composta da 12 bambini selezionati.

Mercoledì è la volta del primo appuntamento di “Gente di Parma”, il primo dei quattro dedicati a personaggi parmigiani raccontati da attori locali. In scena Mario Mascitelli narrerà la storia di Antonio Turi che diede la vita per salvare dalle acque del torrente Parma un uomo che affogava. A seguire, la giornalista Francesca Ferrari dialogherà con l’attore. Giorgio Bertoletti e il suo “Unicycle Dream Man” sarà il protagonista della serata dedicata alle compagnie “big” di circo internazionale. Infine, il venerdì, le letture di “Per-Corsi di Viaggio”, con autori del sud Italia e i laboratori di teatro gratuiti di “Classe aperta” concluderanno la settimana. Tutte le sere saranno presenti alcune installazioni performative tra cui “L’albero di TANZAKU” dove gli spettatori potranno ascoltare una storia creata con pensieri raccolti da un albero; la tenda dei Tarocchi di Jodorowsky con la psicologa Rossella Cocchi e SPIAZZA LA PIAZZA, il laboratorio di giocoleria di Circolarmente dedicato ai bambini sulle arti circensi, tutti i martedì e giovedì dalle 19.30 alle 21.30. Tutte le sere sarà aperta la zona ristoro e bar . Per info e prenotazioni: info@teatrodelcerchio.it / Cell. 331.8978682

www.teatrodelcerchio.it