La vita di Totti e Ilary diventa una sit-com stile "Casa Vianello"

Francesco Totti e Ilary Blasi, con una casa di produzione che avrebbe come socia la showgirl, stanno progettando una sit-com (sullo stile «Casa Vianello") dal titolo «Casa Totti». Un progetto in via di definizione che potrebbe trasformarsi in un’idea vincente. Sono i rumors lanciati da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola domani.

Intanto - si legge nell’anticipazione del settimanale - è stato svelato il mistero dell’assenza della showgirl alla conduzione della puntata di sabato scorso di «Balalaika": era a Mykonos con Totti a godersi una pausa romantica già programmata da tempo. Nessuno scandalo, nessuna polemica. Ilary condurrà fino alla fine il programma di Canale 5 sui Mondiali di calcio al fianco di Nicola Savino e poi sarà alla guida del «Wind Summer Festival».