E' morta Nancy, prima moglie di Frank Sinatra: aveva 101 anni

Nancy Sinatra Sr., prima moglie di Frank Sinatra, è morta ieri pomeriggio a 101 anni negli Stati Uniti. Ne ha dato notizia la figlia, la cantante Nancy Sinatra Jr, definendola la «luce della mia vita».

Frank e Nancy Sinatra si innamorarono già durante l’infanzia e si sposarono in New Jersey nel 1939, proprio quando la carriera di cantante di Frank stava per iniziare. E lì ebbero due figli, facendo una vita modesta. Quando poi il marito spiccò il volo, negli anni '40, la coppia si trasferì a Los Angeles, dove Frank divenne anche una star del cinema, ma anche un donnaiolo. Fino a lasciare la moglie Nancy per Ava Gardner, all’inizio degli anni '50.

Dopo il divorzio, Nancy uscì dai riflettori dedicandosi ai figli. Ha avuto soltanto due apparizioni televisive: una in un live della figlia Nancy nel 1975 ed un’altra in un talk show della sua amica Dinah Shore nel 74.