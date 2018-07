Ascolti tv: vince Temptation Island, record stagionale per la trasmissione di Canale 5

Vittoria e record stagionale per Temptation Island: la seconda puntata dello show ha raccolto ieri su Canale 5 una media di 3 milioni 885 mila telespettatori pari al 21.46% di share. Su Rai1 l’appuntamento con la fiction Tutto può succedere ha ottenuto 2 milioni 956 mila spettatori e uno share del 14.7%.

Testa a testa, comunque, fra le reti ammiraglie nel prime time, con Rai1 al 16.68% e Canale 5 al 16.35%; nell’access prime time, successo per Techetechetè, che ha fatto segnare su Rai1 3 milioni 916 mila spettatori con il 18.42%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 ha avuto 2 milioni 815 mila con il 13.42%.

Rai1 vincente nel preserale con Reazione di catena, che ha registrato 4 milioni 58 mila spettatori con il 26.8%. Su Rete4 Stasera Italia ha fatto segnare 1 milione 19 mila con il 5.08% nella prima parte, 1 milione 278 mila con il 5.94% nella seconda, mentre su La7 In onda ha ottenuto 1 milione 64 mila con il 5.11%.

Per l’informazione delle 20, il Tg1 ha avuto 4 milioni 533 mila spettatori con il 24.81%, il Tg5 2 milioni 821 mila con il 15.16%, il TgLa7 1 milione 79 mila con il 5.81%.

Tornando alla prima serata, su Rai2 l’episodio di Squadra Speciale Cobra 11 ha segnato 1 milione 195 mila spettatori pari al 5.4%; su La7 Bersaglio mobile è stato seguito da 1 milione 182 mila spettatori con il 5.69%; su Rai3 il film Desconocido resa dei conti ha totalizzato 1 milione 146 mila con il 5.4%; su Italia 1 il film The Fast and the Furious: Tokyo ha ottenuto 1 milione 125 mila con il 5.42%; su Rete4 il film Caccia spietata ha avuto 749 mila spettatori con il 3.82%.

Nel pomeriggio di Rai1, la Rai segnala gli ascolti della Vita in diretta Estate, che nella seconda parte ha raggiunto 1 milione 499 mila spettatori pari al 15.6%.

Complessivamente le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 7 milioni 544 mila spettatori e il 35.4% (a fronte dei 6 milioni 799 mila con il 31.88% di Mediaset) e l’intera giornata con il 34.3% (rispetto al 31.07% della concorrenza). A Mediaset la seconda serata con il 39.58% (Rai al 25.30%).