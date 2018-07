Ascolti tv: vince il nuovo Superquark di Pier Angela con il 15,3% share

Il programma più visto della prima serata di ieri è stata la puntata della nuova edizione di «Superquark», condotta da Piero Angela, su Rai1, seguita da 2.697.000 spettatori, con uno share del 15,3%. Su Rai3 lo «Speciale Chi l’ha visto?», condotto da Goffredo De Pascale, ha ottenuto 1.659.000 spettatori, share 9.2%. Su Canale 5 la fictiom Sacrificio d’amore ha ottenuto 1.491.000 spettatori con il 9% di share.

Nell’access prime time di Rai1 «Techetechetè» ha ottenuto 3.677.000 spettatori, share 19.7%. Su Canale 5, Paperissima Sprint ha avuto un seguito di 2.184.000 spettatori con l’11.89% di share. Su La7 nella stessa fascia oraria, In onda è stato visto da 1.091.000 spettatori con il 5.90% di share.

Rai1 vince il prime time con 3.343.000 spettatori e il 17.72% di share, per Canale 5 1.842.000 spettatori e il 9.76% di share. Il gruppo Rai vince la prima serata con 7.509.000 spettatori e il 39.8% (per Mediaset, 4.975.000 spettatori e il 26.37% di share ), la seconda serata con 3.078.000 spettatori, 31.9% di share (per Mediaset, 2.692.000 spettatori e il 27.92% di share), l'intera giornata con 3.043.000 spettatori con il 37% di share (per Mediaset, 2.302.000 spettatori e il 27.96% di share). La7 ha ottenuto il 4.49% di share in prima serata e il 6.26% nelle 24 ore.

Per l’informazione, i Tg delle ore 20 hanno avuto i seguenti ascolti: per il Tg1, 3.978.000 spettatori e il 25.1% di share; per il Tg5, 2.318.000 spettatori e il 14.43% di share; per il TgLa7, 818.000 spettatori e il 5.11% di share.

Nei dettagli della prima serata, su Rai2 la serie «Macgyver" ha fatto registrare 1.106.000 spettatori e il 5.9% di share. Su Italia 1 il telefilm Chicago Fire ha ottenuto 1.085.000 spettatori e il 6.38% di share. Su Retequattro, Black Mass, l'ultimo gangster ha avuto 649.000 spettatori e il 3.74% di share. Su La7 il film cult Intrigo Internazionale ha registrato 549.000 spettatori con uno share del 3.43%.

L’ufficio stampa Rai segnala gli ascolti nel pomeriggio di Rai3 dell’arrivo della tappa del «Tour de France» visto da 1.707.000 spettatori con il 18.1% di share.