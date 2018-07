Da Peppe Servillo a Giovanni Lindo Ferretti: 13 artisti omaggiano il fondatore del festival 'Mundus'

Una serata con 13 artisti di fama per rendere omaggio a Ero Righi, ideatore e direttore artistico del festival 'Mundus', recentemente scomparso. E’ in programma lunedì 23 luglio in piazza Prampolini, a Reggio Emilia, e vedrà sul palco nomi che spesso si sono esibiti nel suo cartellone: Peppe Servillo, Cristina Donà e Giovanni Lindo Ferretti alla voce; Ambrogio Sparagna voce e organetti; Rita Marcotulli e Danilo Rea pianoforte; Enrico Rava e Fabrizio Bosso tromba; Erasmo Treglia violino e ghironda; Enzo Pietropaoli basso; Javier Girotto sax; Furio Di Castri contrabbasso; Mattia Barbieri batteria.

'Mundus', alla 23/a edizione, tocca le province di Modena e Reggio Emilia, è dedicato alla musica world, jazz e alla canzone d’autore ed è organizzato da Ater-Associazione Teatri Emilia Romagna. 'Noi ci siamo perchè Erò è il titolo della serata, dedicata al 'padre fondatorè della rassegna, ex assessore comunale a Reggio e presidente de I Teatri, «fine intellettuale e grande esperto e amante di musica».