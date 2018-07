Ascolti tv: Temptation Island su Canale5 vince in prima serata

Temptation Island continua a fare il pieno di ascolti estivi: il nuovo appuntamento su Canale 5 con il reality ideato da Maria De Filippi ha registrato 3 milioni 981 mila spettatori e il 22.51% di share. Su Rai1 la fiction Tutto può succedere è stata scelta da 2 milioni 735 mila spettatori con il 13.88%.

Nell’access prime time, Techetechetè su Rai1 è stato visto da 4 milioni 119 mila spettatori con il 20.32%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2 milioni 668 mila spettatori con il 13.4% di share. Su La7 In Onda ha interessato 1 milione 191 mila spettatori con il 5.9% di share.

A livello generale le reti Rai sono avanti nella prima serata con 7 milioni 509 mila spettatori (36.49% di share) contro i 6 milioni 789 mila spettatori e il 32.99% della Rai, e nell’intera giornata con 2 milioni 990 mila spettatori e il 34.43% di share, contro i 2 milioni 788 mila spettatori e il 32.1% di share dell’azienda di Cologno Monzese, che però primeggia in seconda serata con 4 milioni 320 mila spettatori e il 40.42% di share (2 milioni 800 mila spettatori con il 26.2% per la Rai).

Nella sfida tra i tg delle 20, il Tg1 ha ottenuto 4 milioni 412 mila spettatori pari al 25.27% di share; il Tg5 è stato visto da 2 milioni 904 mila (16.37%) e il TgLa7 da 1 milione 48 mila spettatori (5.89%).

La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai3 il film Fuori Controllo con Mel Gibson che ha ottenuto 1 milione 290 mila spettatori con il 6.31% di share. Su Rai2 il doppio appuntamento con il telefilm Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 1 milione 165 mila spettatori pari a uno share del 5.46% nel primo episodio e 1 milione 25 mila spettatori con il 5.4 nel secondo. Su Italia 1 il film Pacific Rim ha raccolto 1 milione 80 mila spettatori con il 5.7%. Su Rete4 l’altro lungometraggio Il Castello ha fatto registrare 699 mila spettatori con il 3.91% di share. Su La7 l’appuntamento con il ciclo Principesse e Regine ha registrato 553 mila spettatori con uno share del 3%.