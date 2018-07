Dallo "shopping compulsivo" del film alla denuncia vera per le gemelle di "Come un gatto in tangenziale"

Al cinema hanno interpretato due simpatiche donne con la passione per lo "shopping compulsivo" (un eufemismo per indicare i furti nei centri commerciali). Ma dal film "Come un gatto in tangenziale" sono passate alla realtà. Le gemelle "Sue ed Ellen" (veri nomi Alessandra e Valentina) sono state denunciate dai carabinieri a Roma, con l'accusa di furto aggravato. Secondo quanto riferiscono alcune testate locali della capitale, le due donne sono state viste dal titolare di una profumeria di via Marmorata a Roma mentre prendevano due confezioni di un costoso profumo, per un valore di 500 euro. Le immagini della videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di risalire alle due donne e di recuperare la merce.