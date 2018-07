Ascolti tv: in prima serata vince Superquark, quasi il 10% per Sacrificio d'Amore

Un altro successo per Superquark condotto da Piero Angela che ieri sera su Rai1 è stato seguito da 2 milioni 490 mila spettatori con uno share del 14.9%, risultando il programma più visto della prima serata.

Su Canale5 Sacrificio d’Amore ha registrato 1 milione 561 mila spettatori (9.71% di share). Su Rai3 Speciale Chi l’ha visto?, condotto da Goffredo De Pascale, ha ottenuto 1 milione 473 mila spettatori (8.46%). Su Italia1 Chicago Fire è stato seguito da 1 milione 186 mila spettatori (7.04%). Su Rai2 la serie MacGyver ha registrato 796 mila spettatori (4.4%).

Dedicata alla carriera e alla scomparsa di Sergio Marchionne la prima serata di La7 con lo Speciale TgLa7 che ha ottenuto 852 mila spettatori (4.49%) e di Rete4 con Stasera Italia - Speciale Marchionne che ha raggiunto 529 mila telespettatori (2.78%).

A livello complessivo il gruppo Rai ha vinto l’intera giornata con 3 milioni e 8 mila spettatori (36.65%), la prima serata con 7 milioni 88 mila spettatori (38.07%) e la seconda con 2 milioni 878 mila spettatori (31.08%). Mediaset ha raggiunto 2 milioni 325 mila (28.32%) nelle 24 ore, 5 milioni 302 mila (28.48%) in prime time, 2 milioni 728 mila (29.46%) in seconda serata.

Per quanto riguarda l’informazione il Tg1 delle 20 ha raggiunto 4 milioni 172 mila spettatori con il 25.52%. Il Tg5 ha ottenuto 2 milioni 585 mila spettatori (15.56%). Il Tg La7 ne ha segnati 872 mila (5.27%).

Nel preserale Rai1 con Reazione a catena ha raccolto 3 milioni 896 mila spettatori e uno share di 28.75%. Nell’access prime time su Rai1 Techetechetè ha avuto una media di 3 milioni 489 mila spettatori (18.68%) mentre su Canale5 Paperissima ne ha messi ha segno 2 milioni 241 mila (12.07%). Su La7 In Onda è stato visto da 1 milione 42 mila spettatori (5.64%).

In seconda serata su Rai1 Superquark musica, il programma di Piero Angela dedicato agli strumenti musicali, ha ottenuto 716 mila spettatori e il 10.1% di share.

Nel pomeriggio di Rai3 l’arrivo della tappa del Tour de France è stata vista da 1 milione 492 mila spettatori con il 16.23% di share.