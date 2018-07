La fiction Velvet Collection fa il pieno di ascolti in prima serata

«Velvet Collection» leader della prima serata: la fiction ambientata in Spagna, in onda su Rai1 ieri è stata vista da 1 milione e 620 mila telespettatori, pari ad uno share del 10.8. Su Canale 5 per Le verità nascoste ci sono stati 1 milione 497 mila spettatori con il 9.94%. Ancora su Rai1 a seguire la fiction «Non disturbare», il programma condotto da Paola Perego, ha ottenuto 675mila spettatori, con uno share del 7,8.

Le reti Rai hanno conquistato complessivamente la prima serata, con 5 milioni 898mila spettatori, pari ad uno share del 36 (Mediaset 28,62%, La7 5,14%) e le 24 ore, con 2 milioni e 777 mila spettatori ed uno share del 35.6 di share (Mediaset28.58%, La7 4.31%). A Mediaset la seconda serata con il 30.68% (Rai 27.59%, La7 5.55%).

Sempre alta l’attenzione degli appassionati di ciclismo per il Tour de France, nel pomeriggio di Rai3. L’arrivo della tappa è stato seguito da un milione 457 mila spettatori (16,1 di share). In prime time seguono: su Retequattro il Terzo Indizio con 906.000 spettatori (6.78%); su Rai2 gli episodi di «Elementary», hanno segnato rispettivamente 935mila (5.7 di share), 854mila (5,8 di share) e 699mila spettatori (5.8 di share). Chicago Med su Italia 1 con 760 mila spettatori e il 5.17%. Su Rai 3 la puntata de «La Grande Storia» dal titolo «Quei complicati anni '70» ha totalizzato 653mila telespettatori e il 4.4.

L’ufficio stampa Rai segnala su Rai1 il preserale «Reazione a catena», seguito da 3 milioni 528 mila spettatori, con il 27.9 di share, risultato il programmi più visto della giornata. Nell’ access prime time, la puntata di «Techetechetè» ha registrato 3 milioni 505mila spettatori, pari ad uno share del 20.8%; su Canale 5 Paperissima Sprint è stata seguita da 1.858.000 (11%). Su Rai4 il film «Attacco al potere - Olympus», in prima serata, ha registrato il 4,1 di share con 633mila telespettatori.