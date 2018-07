L'Allieva vince la gara degli ascolti tv

In prima serata su Rai1 la replica di un episodio della serie L’Allieva ha conquistato la prima serata con 2 milioni 294 mila spettatori e il 14.4% di share, mentre il Gran Premio di Formula 1 di Ungheria su Tv8 in differita ha registrato 1 milione 300 mila spettatori (7.87%).

Nel pomeriggio la finale Italia-Portogallo del Campionato Europeo Under 19 di calcio, trasmessa su Rai2 ha tenuto incollati davanti al televisore 1 milione 507 mila spettatori medi (11%) con picchi nei tempi supplementari di oltre 2 milioni 200 mila spettatori (13.8%).

Le reti Rai si aggiudicano complessivamente la prima serata con 5 milioni 868 mila spettatori e il 35.30% di share (per Mediaset 4 milioni 654 mila e il 28%) e l’intera giornata con 2 milioni 947 mila e il 35.35% (per Mediaset 2 milioni 57 mila e il 24.68%). Mediaset si impone in seconda serata con 2 milioni 456 mila (28.67%) contro i 2 milioni 323 mila (27.12%) della Rai.

In prime time seguono: su Italia 1 Come Ti Spaccio La Famiglia che è stato seguito da 1 milione 190 mila spettatori (7.51%). Su Canale5 Poldark ha ottenuto 1 milione 109 mila spettatori (7.99%). Su Rai2 Passione pericolosa è stato visto da 966 mila spettatori con il 6.1% di share. Su Rete4 per il Maurizio Costanzo Show in replica 630 mila spettatori con il 3.86% di share. Su La7 Atlantide ha avuto una media di 395 mila spettatori (2.53%). Su Rai3 il film Il rompiscatole ha realizzato 353 mila spettatori (2.12%).

Per quanto riguarda l’informazione il Tg1 delle 20 ha raggiunto 3 milioni 259 mila spettatori con il 21.93%. Il Tg5 ha ottenuto 1 milioni 848 mila spettatori (12.33%). Il Tg La7 ne ha segnati 665 mila (4.44%).

Nell’access prime time Techetechetè su Rai1 ha raccolto 3 milioni 359 mila spettatori (20.32%). Su Canale5 Paperissima Sprint è stato visto da 1 milione 989 mila spettatori con il 11.97%.

Nel pomeriggio di Rai2 la puntata di Sereno Variabile Estate ha avuto il risultato record di 1 milione 348 mila spettatori (10.3%). L’ultima tappa del Tour de France, trasmessa nel pomeriggio di Rai3, ha totalizzato invece 865 mila spettatori (7.9%). La domenica sportiva Estate, nella seconda serata di Rai2, ha invece ottenuto un seguito di 473 mila spettatori (5.05%).