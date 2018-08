Ascolti tv: la serie The Good Doctor vince in prima serata

Vittoria per la serie tv 'The Good Doctor' su Rai1 che ancora una volta si impone nella gara degli ascolti nel prime time di ieri con 4.275.000 telespettatori (share 23%), risultando il programma più visto della giornata. Su Canale 5 il film di Paolo Genovese 'Tutta colpa di Freud’ha ottenuto 1.712.000 spettatori (share 10.05%) e su Italia 1 la serie 'Chicago P.D.' è stata seguita da 900.000 appassionati (share 5.4%).

Sempre in prima serata su Rai3 il film 'Rocky III' ha registrato 872.000 spettatori (share 4.7%) e su Rai2 'Furore 20 years' è stato seguito da 632.000 (share 3.9%). Su La7 'In ondà, dalle 20.36 alle 23.27, ha avuto 785.000 spettatori (share 4.4%).

Nell’access prime time è leader 'Techetechete» su Rai1 con 3.991.000 (share 21.6%). Per 'Paperissima Sprint' su Canale 5 gli spettatori sono stati 2.115.000 (share 11.58%). Mediaset sottolinea il risultato di 'Stasera Italià su Retequattro con, nella prima parte, 859.000 spettatori (share 4.9%) e, nella seconda, 1.015.000 (share 5.43%).

Per l’edizione delle 20 dei telegiornali, il Tg1 ha avuto 3.995.000 telespettatori (share 25.2%), il Tg5 è stato seguito da 2.305.000 (share 14.3%) e il TgLa7 è stato visto da 924.000 (share 5.8%).

La Rai segnala il risultato positivo di 'Reazione a Catenà che nel preserale di Rai1 ha fatto registrare 3.667.000 (share 28%). E Mediaset gli ascolti di 'Sport Mediaset' su Italia 1, visto da 1.186.000 (share 8.63%).

Complessivamente le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 7.478.000 (share 40%) a fronte dei 5.256.000 (share 28.1%) di Mediaset che vince però la seconda serata con 3.021.000 (share 32.97%) contro i 2.591.000 (share 28.28%) delle reti pubbliche. Alla Rai l’intera giornata con 2.907.000 (share 35.8%) rispetto ai 2.346.000 (share 28.89%) delle reti del Biscione.