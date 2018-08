Velvet Collection vince la gara degli ascolti tv in prima serata

«Velvet Collection» ancora leader della prima serata: l’ultima puntata della fiction trasmessa da Rai1 è stata vista ieri sera da 1 milione e 802 mila telespettatori, share 11.3. A seguire «Non disturbare», il programma condotto da Paola Perego, ha ottenuto 765 mila spettatori, share 8.1. Su Canale 5 l’ultimo episodio di «Le Verità Nascoste» ha ottenuto 1.466.000 spettatori pari al 9.5% di share.

Nel resto della prima serata Rai, su Rai2 «Elementary» ha interessato 876.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Rai3 «La Grande Storia» ha raccolto 947.000 spettatori pari ad uno share del 6%.

Per quanto riguarda Mediaset, la replica de «Il Terzo Indizio» in onda su Retequattro ha totalizzato 840.000 spettatori con il 5.8% di share, mentre per vedere «Chicago Med» si sono sintonizzati su Italia1 828.000 spettatori (5.5%).

Si conferma nel preserale di Rai1 il successo di «Reazione a catena», seguito da 3 milioni 924 mila spettatori, con il 29.7 di share, mentre nell’access prime time la puntata di «Techetechetè» ha fatto registrare 3 milioni 754 mila spettatori, pari ad uno share del 21.8.

Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha registrato 2.054.000 spettatori con uno share del 12%.

Le reti Rai hanno conquistato complessivamente la prima serata con 6 milioni 259 mila spettatori, pari ad uno share del 36.9 e le 24 ore con 2 milioni e 818 mila spettatori ed uno share del 36.7.