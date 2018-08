Ascolti tv: la commedia romantica Ti ricordi di me? vince in prima serata

La commedia romantica Ti ricordi di me? ha vinto la prima serata televisiva, ottenendo su Rai1 un milione 760 mila spettatori e il 12.2 di share. Su Canale 5 Pooh 50 - L’ultima notte insieme ha ottenuto 1.517.000 spettatori pari al 12% di share.

Nel resto della prima serata Rai, Frammenti di un Inganno su Rai2 ha interessato 1.069.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Rai3 Per un Pugno di Dollari ha raccolto 1.063.000 spettatori con uno share del 7%. Per quanto riguarda Mediaset, su Italia 1 Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’Anello ha registrato 752.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 la serie The Transporter è stata vista da da 582.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Little Murders ha registrato 403.000 spettatori con uno share del 3.9%. Sono stati, invece, 596.000 gli spettatori che hanno seguito su Tv8 la partita amichevole Inter-Lione con il 4% di share.

In access prime time su Rai1 Techetechetè ha ottenuto 3.010.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha totalizzato 1.680.000 spettatori con uno share dell’11%. Su La7 In Onda ha interessato 713.000 spettatori (4.7%).

Bene nel preserale di Rai1 «Reazione a catena», che ha ottenuto 3 milioni e 404 mila telespettatori, 26.7 di share. Buon seguito nel pomeriggio per la lunga diretta sportiva su Rai2: gli «European Championship» con ginnastica artistica, nuoto sincronizzato e ciclismo su pista, che ha ottenuto una media del 7.2 di share fino alle 18 (diretta dalle 14:07) con 705 mila spettatori. La parte finale dedicata agli europei di nuoto con la medaglia d’oro dell’azzurra Quadarella ha fatto registrare invece il 7.8, con 822 mila spettatori.

Le reti Rai hanno vinto il prime time con 5 milioni 752 mila spettatori (38.1 di share) e le 24 ore con 2 milioni 738 mila spettatori (share del 35,3).