E' morto Ed King, chitarrista dei Lynyrd Skynyrd

Ed King, chitarrista dei Lynyrd Skynyrd dal 1972 al 1976, è morto a Nashville. Aveva 68 anni. King, che nel 1967 è stato uno dei fondatori del gruppo rock psichedelico Strawberry Alarm Clock, contribuiva a dar vita al caratteristico sound a tre chitarre della band southern rock, insieme a Gary Rossington e Steve Gaines. Il suo contributo è stato essenziale nei primi tre album della band, "Pronounced Leh-Nerd Skin-Nerd", "Second Helping" e "Nuthin' Fancy".

La causa della morte non è ancora nota, anche se King aveva combattuto contro un cancro ai polmoni ed era stato recentemente ricoverato in ospedale per una recidiva della malattia. La conferma arriva dallo stesso profilo Facebook del musicista. «E' con grande dolore che annunciamo la morte di Ed King - dice il post - che è morto nella sua casa a Nashville, Tennessee, il 22 agosto 2018. Ringraziamo i suoi molti amici e i fan per l’amore e il sostegno che hanno dato a Ed durante la sua vita e carriera».