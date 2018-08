I concerti dell'autunno, dagli U2 a Baglioni

Il ritorno degli U2, i festeggiamenti per i 50 anni di carriera di Claudio Baglioni, quelli per i 40 anni dall’uscita dell’album Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti, gli Imagine Dragons. La sbornia dei concertoni estivi è stata a malapena smaltita, ma il cartellone autunnale promette già appuntamenti da non perdere per gli appassionati di musica e di spettacoli dal vivo.

Tra gli eventi più attesi, e già sold out da mesi, l'eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour degli U2, che tornano in Italia, con 4 date al Forum di Assago a Milano (l'11, il 12, il 15 e il 16 ottobre), dopo il Joshua Tree Tour 2017, celebrato allo Stadio Olimpico di Roma nel luglio scorso. Sul fronte internazionale sono attesi, sempre a Milano per il Milano Rocks, unico appuntamento italiano, gli Imagine Dragons il 6 settembre, The National il 7 e i Thirty Seconds to Mars l’8. Mentre il 17 novembre, ancora ad Assago, tornano i 5 Seconds of Summer con il 'Meet you therè tour. Quattro date anche per la star tedesca David Garrett, che sarà in Italia ad ottobre con quattro date (17 a Roma, il 19 a Firenze, il 20 a Milano, il 21 a Bolzano).

Ma sono gli italiani a farla da padrone. A partire da Claudio Baglioni, che quest’anno spegne le 50 candeline sulla torta della sua carriera e torna a esibirsi dal vivo. E lo fa prima con tre anteprime all’Arena di Verona, il 14,15 e 16 settembre, poi con il via di Al Centro tour dal 16 ottobre (e fino al 24 novembre), prima di tornare a concentrarsi sulla direzione artistica del prossimo festival di Sanremo e di tornare sul palco da marzo.

Festeggiamenti in vista anche per Antonello Venditti, che celebra i 40 anni di Sotto il Segno dei Pesci il 23 settembre all’Arena di Verona e il 21 dicembre al Palalottomatica di Roma.

Laura Pausini, dopo l’assaggio di luglio al Circo Massimo e le date all’estero, è pronta a portare il suo World Wide Tour, annunciato dopo l’uscita dell’album Fatti Sentire: 25 appuntamenti nei palazzetti italiani. Il via da Milano l’8 settembre. E dopo la febbre da stadio dell’estate appena passata, non rinunciano alla dimensione live Cesare Cremonini (che ha già annunciato 20 date nei palasport a partire dal 3 novembre) con «Cremonini Live 2018» e i Negramaro (15 date, dal 15 novembre) con «Amore Che Torni Tour Indoor 2018». Pronti a tornare sul palco delle arene al chiuso anche i TheGiornalisti, che dal 19 ottobre porteranno a far conoscere al pubblico il nuovo progetto discografico Love, in uscita il 21 settembre. Max Gazzè porta all’Arena di Verona, in chiusura di tour, la sua opera sintonica Alchemaya, il 2 settembre.

Archiviata l’esperienza con l’amico e sodale Fedez, J-Ax si riprende la dimensione solista con 5 date al Fabrique di Milano (15, 16, 17, 21 e 22 ottobre), per festeggiare i 25 anni di carriera. In quota rapper c'è anche il primo tour nei palasport della nuova stella della musica italiana Ghali, dal 20 ottobre, e Gemitaiz impegnato nei club dal 9 novembre. Tra i giovanissimi, attesi i protagonisti degli ultimi talent: i Maneskin - esplosi a X Factor - saranno prima al Milano Rocks, il 6 settembre, con gli Imagine Dragons e poi dal 10 novembre impegnati nel loro tour nei club; Irama, trionfatore ad Amici, partirà il 24 novembre: mentre per Ultimo, che si è affermato tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo, sono già sold out le due date al Palalottomatica (1 e 2 novembre) e quella ad Assago (il 4). Milano e Roma, le piazze scelte anche da Benji & Fede, il 16 novembre al Forum e il 25 al Palalottomatica.