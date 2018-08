Barbara D'Urso, arriva un cazzotto sul set. E lei finisce in ospedale

Cinque giorni di prognosi, ma è stata subito dimessa Barbara D’Urso che è finita in ospedale in codice verde. La conduttrice ed attrice partenopea, nel corso dell’ultimo giorno di riprese de "La Dottoressa Giò", serie che la vedrà tornare protagonista della fiction Mediaset, è rimasta vittima di un incidente, di cui non sono state fornite le esatte dinamiche, tanto da finire al policlinico Casilino di Roma.

E' stata la stessa D’Urso a documentare l’accaduto su Instagram Stories: "Ho preso una sorta di cazzottone, non posso raccontare perché", ha raccontato condividendo sui social network lo scatto del referto medico. Barbara ha poi voluto sdrammatizzare la situazione, lasciando intendere che ora è tutto ok e sta decisamente meglio. Comunque la conduttrice è già rientrata a Milano a Cologno Monzese per definire i dettagli della prima puntata del contenitore pomeridiano di Canale 5 in onda da lunedì 3 settembre.