Fatelo con Anna Oxa

Non era una meteora. Quella ragazza bellissima che nell'estate del '78 si presentò sul palco del Festivalbar e provocò, qui il bisticcio è d'obbligo, con la provocatoria “Fatelo con me”, di strada ne ha fatta. Anna Oxa, infatti, con il tempo, grazie a uno smisurato talento e a un'altrettanto smisurata personalità, è diventata una delle signore della canzone italiana. Quarant'anni fa usciva il suo primo album, “Oxanna”, trascinato da due perle. Una era, appunto, “Fatelo con me”, scritta da Ivano Fossati, altro mostro sacro della canzone d'autore italiana. Un brano audacissimo per quei tempi che iscriveva la Oxa, barese di nascita con padre albanese e madre italiana, nel “pericoloso gruppo” degli anticonformisti, al pari di artisti come Renato Zero, Loredana Bertè e Donatella Rettore. Un “filone” poi sdoganato, ma che a quei tempi faceva ancora rima con la parola scandalo. L'altro brano trainante è, invece, un gioiello assoluto in cui la cantante dà libero sfogo a tutto il suo incredibile talento. “Un'emozione da poco”, anche questo scritto da Fossati, arriva secondo a Sanremo, dove la cantante si presenta con un look androgino che contribuirà non poco alla creazione del suo personaggio. L'artista barese vincerà il festival due volte, una delle quali in coppia con Fausto Leali, nel 1989, con “Ti lascerò” e, dieci anni dopo, con “Senza pietà” (su youtube c'è un video di questo brano da non perdere con la Oxa in stile Giovanna d'Arco, con tanto di spada nella roccia, armature e duelli). Altri pezzi nell'album che esaltano il timbro della Oxa “Sara non piange mai” e “Un cielo a metà”, ma tutto il disco merita di essere ascoltato.

Grande voce e capace di stare sul palco, per anni Anna ha avuto il pubblico ai suoi piedi. In quella fine anni Settanta costruisce così un successo che vedrà splendere il suo astro fino ai Duemila inoltrati. Nel 2001, nell'album che prende il titolo da un altro suo pezzo tra i più felici, “L'eterno movimento”, l'artista riproporrà proprio “Un'emozione da poco”, a riprova di quanto la cantante pugliese sia rimasta legata a questo brano. Regina di Sanremo e del Festivalbar, quando quest'ultimo appuntamento era uno fra i più attesi nel Belpaese, capace di stare con personalità anche televisione, la Oxa è ancora impegnata in un tour estivo battezzato “Voce sorgente”. Il palco è infatti ancora il luogo in cui dà il massimo di se stessa.