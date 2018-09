Battaglia senza fine per Olivia Newton-John: "Ho un terzo tumore"

La biondina timida con il golfino color del cielo sulle spalle e il nastro nei capelli che si trasforma in una pantera sexy inguainata in un total black di pelle nera e capigliatura cotonata è pronta a festeggiare, il 26 settembre, 70 anni. Per Olivia Newton-John, la dolce Sandy di Grease, il film che la rese indimenticabile accanto a John Travolta e che uscì 40 anni fa esatti, sarà però un compleanno amaro.

L’attrice e cantante australiana ha rivelato, infatti, di star combattendo, per la terza volta, la sua battaglia senza fine contro il cancro. Al «Sunday Night» di Seven, tv affiliata alla CNN, Olivia Newton-John ha raccontato che nel 2017 le è stato diagnosticato un tumore alla schiena, alla base della colonna vertebrale, e che si sta curando con medicine «moderne" e rimedi naturali: olio di cannabis, nello specifico, per alleviare i dolori.

Il calvario aveva avuto inizio nel 1992 con un tumore al seno, che sconfisse, diventando una fiera e battagliera sostenitrice dello screening del cancro al seno: a Melbourne, in Australia, un centro per la lotta al cancro porta il suo nome. Poi nel 2013 la doccia fredda e la recidiva, estesa anche alla spalla, che la costrinse a rinviare un tour negli Stati Uniti e in Canada.

«Paura? No. Mio marito (il produttore John Easterling, sposato in seconde nozze) mi è sempre accanto, mi sostiene e sono convinta che sconfiggerò la malattia: questo è il mio obiettivo», ha aggiunto nell’intervista tv senza lasciare spazio per la compassione di chi era all’ascolto, con quel sorriso dolce, ma non rassegnato, che non l’ha mai abbandonata.

A darle la fama e la popolarità, nel 1978, fu Grease, il musical di maggior successo nella storia del cinema. Da allora ha pubblicato numerosi singoli di successo, diventati numero uno, e collezionato tour a livello internazionale. Nel 2017 ha girato gli Stati Uniti con l’album «Live On», inizialmente sospeso per i dolori alla schiena causati dal tumore.

«Amo cantare, è tutto ciò che so fare - ha detto in un’intervista lo scorso anno -. E’ tutto ciò che ho fatto da quando avevo 15 anni, quindi è la mia vita».