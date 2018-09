"Dire Fare Mangiare": Lella Costa e Marcello Fois per una tavola ricca di sapori

La Corale Verdi saluta l’autunno e i primi giorni di scuola con una proposta di mani al lavoro e di avventure da ascoltare.

Si chiama “Dire Fare Mangiare” la rassegna ideata e realizzata da Sinapsi Group che strizza l’occhio a grandi e piccini. Sotto la Pergola prende vita la magia dei laboratori di CeciCrea, una strepitosa cuoca cantante che impasterà, decorerà, frullerà insieme ai piccoli partecipanti golosi manicaretti dolci e salati, ricette che tutti potranno facilmente imparare e ripetere in famiglia nelle occasioni speciali. Un'occasione pomeridiana, per ritrovarsi nei primi giorni di scuola rispettando la vocazione della Corale. I laboratori, infatti, sono immaginati come un invito didattico: cucina e storia di Parma, Maria Luigia e arie Verdiane saranno condite da codette colorate, cioccolato e fantasia. Una merenda giocosa pensata per bimbi dai 5 ai 10 anni, per ritrovarsi al Parco, appena dopo l’inizio delle lezioni, negli ultimi giorni di sole.

Mercoledì 19 Settembre



LO STRACCHINO DELLA DUCHESSA (l’appetito vien cantando. Merenda e filastrocche da asporto per rivivere la preparazione in famiglia)

Tra chiacchiere, leggende e musica CeciCrea vi invita ad un the in musica con la Duchessa tra i pettegolezzi di corte.

1° Turno: ore 16.00 - 2° Turno: ore 17.00 Laboratorio di cucina per piccoli chef per preparare una gustosa merenda (5-10 anni). Max 15 partecipanti. Laboratorio costo 10 euro.

Venerdì 21 Settembre



I CUORICINI MORBIDINI (merenda e filastrocche da asporto al termine della preparazione per rivivere la preparazione in famiglia)

Tra chiacchiere, leggende e musica Laboratorio di cucina per piccoli chef a tema di romantici dolcetti (5-10 anni) tra amori, intrighi e tradimenti. Max 15 partecipanti

1° Turno: ore 16.00 - 2° Turno: ore 17.00. Laboratorio costo 10 euro.



Sabato 22 settembre

LE PRALINE LUIGINE (merenda e filastrocche da asporto al termine della preparazione per rivivere la preparazione in famiglia)

Tra chiacchiere, leggende e musica Laboratorio di cucina per piccoli chef a tema di romantici dolcetti (5-10 anni) tra amori, intrighi e tradimenti. Max 15 partecipanti

1° Turno: ore 16.00 - 2° Turno: ore 17.00. Laboratorio costo 10 euro.



Per tutti poi due serate suggestive:

MERCOLEDì 19 settembre - Teatro della Pergola (in caso di maltempo al chiuso)

Ore 21.00 IL PRANZO DI BABETTE

Letto da LELLA COSTA

Martina e Filippa. Una casa sui fiordi novergesi. In anni in cui il cibo è ossessione, le parole preziose di Karen Blixen, lette da una delle attrici più colte e sensibili del teatro italiano, riportano all’interno di una dimensione di ecologia dei beni comuni. Per dire che concetti come il tempo, la quotidianità e la festa sono da salvaguardare. E da riscoprire, lontano dal clamore.

In un tempo in cui il cibo è diventato show una riflessione sulla necessità della condivisione.

Ingresso 10 euro. Possibilità di cenare presso il ristorante Corale Verdi prima e dopo lo spettacolo. Per prenotazione cena 0521 208291



SABATO 22 Settembre

Ore 20,30 "LA SCIENZA IN CUCINA E L'ARTE DI MANGIARE BENE"

L’Artusi ha unito l’Italia attorno al tavolo da pranzo.

MARCELLO FOIS regalerà la pagina mancante. “La Sardegna che Artusi non ha scritto”.

Gli autori di Bottega Finzioni, la scuola di narrazioni di Carlo Lucarelli a Bologna indagheranno tra i misteri delle ricette nazionali. Perchè la cucina è ancora il libro più attuale e aggiornabile che mai.

Ingresso con cena (prodotti tipici sardi a cura del Circolo Culturale “Grazia Deledda” di Parma) euro 25.





Tutti gli appuntamenti sono a prenotazione obbligatoria

Per info e prenotazioni

Tel 0521 774646

e-mail f.costi@sinapsigroup.com