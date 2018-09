Due serate al Regio con il musical «Flashdance»

Dopo il caloroso successo di pubblico della stagione 2017/2018 al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano, con oltre 70 mila presenze raggiunte, grazie all’impegno e alla partnership della società Puzzle Concerti di Ilaria Gradella, il musical «Flashdance» approderà anche a Parma, al Teatro Regio, in due date, il 23 e 24 gennaio 2019. La produzione porta la firma di Stage Entertainment e Full House Entertainment. Lo spettacolo è tratto dalla memorabile pellicola del 1983 con protagonista Jennifer Beals nel ruolo di Alex. A interpretare Alex a teatro sarà Valeria Belleudi, allieva della scuola di «Amici» di Maria De Filippi nel 2004, già attrice di first class musical come «Sister Act». La regia è affidata alla brillante Chiara Noschese, I biglietti sono già in vendita nel circuito Ticketone e nei prossimi giorni nei punti vendita Vivaticket. I prezzi dei biglietti da 38 a 69 euro comprensivi di diritti di prevendita. Per informazioni: 0521.993628 – info@puzzlepuzzle.it.