Carlotta Maggiorana mantiene il titolo di Miss Italia. "Quelle foto osé erano rubate"

La commissione di garanzia del concorso Miss Italia, esaminati gli aspetti creatisi con la pubblicazione di alcune foto di nudo di Carlotta Maggiorana, ha dato parere «di non incompatibilità» delle immagini in questione con il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso. Di conseguenza, la ragazza mantiene il titolo.

«Sono molto felice, ma non avevo dubbi perché nella mia vita ho sempre tenuto un comportamento corretto»: così Carlotta Maggiorana commenta la decisione della commissione di garanzia di Miss Italia di non toglierle la corona dopo la pubblicazione, da parte di un settimanale, di alcune foto, non posate, che la ritraggono nuda, ripresa di spalle.

In merito alla decisione della commissione di garanzia del concorso, formata da tre avvocati, che ha confermato il suo titolo, la ragazza dice: «Ho grande rispetto per il lavoro scrupoloso del concorso, di Patrizia Mirigliani e dei suoi legali nei riguardi delle foto pubblicate che sono state fatte a sorpresa, cioè "rubate". Mai un momento, dalla sera dell’elezione, mi sono sentita senza corona. Ora - conclude - penso solo ad onorare il mio titolo».