X Factor, Mara Maionchi su Twitter: "Asia Argento, ti aspetto"

«@AsiaArgento ti aspetto». Con un breve messaggio su Twitter, Mara Maionchi testimonia il suo sostegno ad Asia Argento, con cui continuerà a condividere - fino ai live - l’esperienza nella giuria di X Factor. «Che voglia ho di abbracciarti», le risponde sempre via social l'attrice, che nell’intervista di ieri a Non è l’arena, ospite di Massimo Giletti su La7, ha ribadito la sua innocenza nel caso Bennett e ha espresso chiaramente il desiderio di conservare il suo ruolo nel talent show.

Con l’attrice torna a schierarsi anche Manuel Agnelli: «Io vorrei che rimanesse. E lo vogliono anche gli altri giudici», dice in un’intervista a Repubblica, pur ammettendo, «la vedo molto difficile però». «Asia è un personaggio internazionale - sottolinea tra l’altro Agnelli - e la sua azione è andata a toccare un meccanismo più grande di lei, che ha messo in moto i propri anticorpi. E’ giusto che combatta con tutta la sua determinazione: sono certo che non ha fatto niente di male. E poi questo grande movimento non deve perdersi, perchè il tentativo in atto è quello di screditare tutto».